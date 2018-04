Nieuwe eigenaar Nijmeegse ‘Sappi’ papierfabriek bekend

Rubber is het nieuwe papier



NIJMEGEN – Een van Nederlands bekendste industriële complexen, de Nijmeegse papierfabriek, is na drie jaar leegstand verkocht. De fabriek, bekend als de ‘Sappi fabriek’, zal eind 2018 betrokken worden door de Nijmeegse rubber- en schuimproducent EKI BV. Het pand aan de Ambachtsweg was bij de bouw in 1955 één van de meest innovatieve papierfabrieken van Europa. EKI zal zeker de helft van het totale terrein (65.480m2) zelf in gebruik gaan nemen. Op dit moment wordt nog gekeken hoe de resterende ruimte ontwikkeld zal worden.



EKI (Europe Kunststof Industrie) is gespecialiseerd in de productie van industriële rubber- en schuimproducten en inmiddels in handen van de vijfde generatie. Het Nijmeegse familiebedrijf is al sinds de oprichting in 1912 gevestigd op industrieterrein De Biezen en begon ooit als schuurpapierfabrikant. Na jaren van gestage groei was het voor de Nijmeegse fabrikant niet meer mogelijk verder uit te breiden op de huidige locatie en ging zij op zoek naar een nieuw terrein met de gewenste uitbreidingsmogelijkheden. Begin dit jaar werden de handtekeningen onder het koopcontract gezet. Momenteel wordt er op het nieuwe complex hard gewerkt om de verhuizing dit jaar plaats te kunnen laten vinden.



Papierstad



Nijmegen kende, mede dankzij haar gunstige ligging, een bloeiende papierindustrie. In 1908 besloten drie grote papierfabrikanten samen te gaan werken onder één handelsnaam, Papierfabriek Gelderland. Na de Tweede Wereldoorlog besloten zij tot de bouw van één grote fabriek aan de Ambachtsweg 2, direct gelegen aan het Maas-Waalkanaal. In 1997 werd de fabriek overgenomen door Sappi. In 2015 sloot de Sappi fabriek haar deuren in Nijmegen en werd er gezocht naar een nieuwe bestemming. Deze ligt nu in handen van EKI Nijmegen.