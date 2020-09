Musea ‘shoppen’ tijdens succesvol openingsweekend historische kunstbeurs Amsterdam AAW

Tijdens het openingsweekend van Amsterdam AAW hebben Nederlandse kunsthandelaren goede zaken gedaan. Zowel de deelnemers als de organisatie kijken terug op een geslaagde vernissage van de eerste kunstbeurs passend binnen het ‘nieuwe-normaal’.



Zo kocht het Groninger Museum een 19e-eeuws Japans blauwwit porseleinen kom aan bij Zebregs&Röell aan de Keizersgracht. De kom, die is beschilderd met Hollanders, werd gemaakt als souvenir voor de binnenlandse Japanse toerist die Nagasaki bezocht om de Hollanders te bekijken die geïsoleerd op het eilandje Deshima verbleven.



Tijdens de week kocht ook het Asian Civilisations Museum uit Singapore bij deze handelaren: “Een belangrijke 18e-eeuwse lakplaquette weergevende de haven van Batavia, het huidige Jakarta. Maar ook een inro [japans tasje, red.] met weergave van een Hollander, en een met goud bewerkt sirihkistje gemaakt voor een rijke Chinees wonend in Batavia. Een boodschappenlijst waar iedere kunsthandelaar van droomt.” aldus Zebregs.



Een prominent Duits museum kocht bij een van de deelnemers een belangrijk 17e-eeuws object in het kader van een aanstaand jubileum. De handelaar die anoniem wil blijven stelt dat dit pas volgend jaar bekend gemaakt mag worden. “Maar het betreft een belangrijke aankoop waarmee een bedrag van zes nullen gemoeid is.”



Het Spiegelkwartier in Amsterdam organiseert van 19 tot 27 september de corona-proof kunstbeurs AAW, waarbij de straten als looppaden gebruikt worden. Handelaren vanuit heel Nederland trekken in bij de in de buurt gevestigde galeries, maar ook in pop-up locaties zoals particuliere grachtenpanden, leegstand en het Museum van Loon. Burgemeester Femke Halsema opende de beurs zaterdag officieel en was bijzonder te spreken over de manier waarop de corona-maatregelen nageleefd werden.