De Gedichtenwedstrijd 2021 geopend Inzenden van 1 oktober t/m 31 december 2020

De Gedichtenwedstrijd 2021 bekroont het beste Nederlandstalige gedicht van het jaar 2020. De competitie staat open voor professionele dichters én voor amateurs. Wat er te winnen valt: de grootste prijs voor één gedicht ter wereld. Doel van de wedstrijd: aandacht genereren voor poëzie, Nederlanders en Vlamingen enthousiasmeren voor de dichtkunst, en bekende dichters en nieuwe talenten aan een podium helpen. Deelname en jurering zijn anoniem.



Deelname



Vanaf 1 oktober 2020 kan iedereen eigen gedichten inzenden voor De Gedichtenwedstrijd. De gedichten worden geanonimiseerd beoordeeld: dat maakt het selectieproces zo eerlijk mogelijk. Deelnemers horen eind januari of ze doorgaan naar de tweede ronde. In februari wordt dan een Top 100 samengesteld, en op 20 maart (Wereld Poëziedag) wordt het winnende gedicht bekendgemaakt.



Iedere deelnemer mag onbeperkt gedichten insturen. Per inzending wordt een tegemoetkoming gevraagd in de kosten van deelname van € 5,00 (incl. BTW).



Prijzen



De winnaar ontvangt € 10.000: de grootste geldprijs voor één gedicht ter wereld. De tweede en derde prijs bedragen € 3.000 en € 1.500. Het prijzengeld wordt beschikbaar gesteld door de Turing Foundation. Winnaars krijgen door de prijs een publiek (of een uitgever) en de honderd beste gedichten komen in de speciale wedstrijdbundel, uitgegeven door Poëziecentrum Gent.



Achtergrond



De Gedichtenwedstrijd beleeft zijn twaalfde editie. Aan de vorige deden 2.037 dichters mee, van wie 16% afkomstig uit Vlaanderen. Gezamenlijk zonden zij 6.458 gedichten in. De prijs werd tussen 2009 en 2019 georganiseerd onder de naam Turing Gedichtenwedstrijd. Vanaf 2020 staat de prijs bekend als De Gedichtenwedstrijd. Sinds het begin van de wedstrijd in 2009 hebben ruim 22.000 dichters bijna 100.000 gedichten ingezonden.



Organisatie



De Gedichtenwedstrijd wordt georganiseerd door Prijs de Poëzie, een productie van de Poëzieclub. De prijs wordt mogelijk gemaakt door De Brakke Grond, het Elise Mathilde Fonds, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, het Nederlands Letterenfonds, Literatuur Vlaanderen, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, de Turing Foundation, Lirafonds en School der Poëzie - en alle deelnemers.



Het reglement en de werkwijze zijn te vinden op prijsdepoezie.nl.