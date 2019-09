Cinekid Festival op tour langs 35 steden in Nederland

Cinekid, ’s werelds grootste mediafestival voor kinderen, vindt niet alleen plaats in Amsterdam. Tussen 12 en 27 oktober doet het festival bijna 40 filmtheaters aan, verspreid door heel Nederland.



Tijdens Cinekid on Tour maken tienduizenden kinderen uit heel Nederland kennis met bijzondere jeugdfilms, kunnen ze interactieve installaties en nieuwe games ontdekken en krijgen ze een kijkje in de keuken via diverse mediaworkshops. Ieder theater voegt doorgaans nog eigen films en activiteiten aan het programma toe.



Deelnemende theaters zijn:



Filmhuis Alkmaar



Filmhuis Almelo



Filmhuis Parkvilla Alphen aan den Rijn



De Lieve Vrouw Amersfoort



Plein Theater Amsterdam



Focus Filmtheater Arnhem



Filmtheater het Kruispunt Barendrecht



Filmtheater Cinebergen Bergen



Chassé Theater Breda



Filmhuis Bussum



Stadscentrum het Parochiehuis Delden



Filmhuis Lumen Delft



Filmhuis De Keizer Deventer



Herberg de Pol Diepenheim



Vue Eindhoven



Concordia Film Enschede



Podium ’t Beest Goes



De Reggehof Goor



Filmhuis Gouda



Groninger Forum



Filmschuur Haarlem



Filmtheater Hilversum



Het Cultuurgebouw Hoofddorp



Cultureel Centrum het Beaufort Markelo



Cinema Middelburg



LUX Nijmegen



Groene Engel Oss



Strandtheater Houten Kaap Ouddorp



ECI Cultuurfabriek Roermond



In de Lugt Rotterdam



LantarenVenster Rotterdam



't Hoogt Utrecht



Calypso Theater Wijk bij Duurstede



Luxor Zutphen



Filmtheater Fraterhuis Zwolle



MediaLabs en extra’s door heel Nederland



Wederom breiden steeds meer filmtheaters hun aanbod uit. Op verschillende locaties in het land staan indrukwekkende MediaLabs, geïnspireerd op het MediaLab in Amsterdam (een digitale speeltuin met interactieve installaties, games en mediaworkshops). In de theaters in



Groningen, Bussum, Enschede en Alkmaar staan o.a. hits als de gif-workshop GIF it to me, de green screen-installatie How to vlog, de LED-game Linewobbler en het virtual reality-spel Flotsam Fluke (winnaar van de Gouden Leeuw Publieksprijs Cinekid 2018).



Dit jaar ontmoeten de jonge bezoekers van de Westergas in Amsterdam, Filmhuis Alkmaar en LantarenVenster Rotterdam elkaar in de digitale wereld van Terra Nova. In dit bouwspel kunnen ze samen nieuwe werelden creëren.



Over Cinekid



Cinekid is ‘s werelds grootste mediafestival voor de jeugd tussen de 3 en 14 jaar. Jaarlijks bezoeken bijna 70.000 kinderen en hun begeleiders het festival op de Westergas in Amsterdam en 35 filmtheaters in Nederland. Ze maken kennis met de nieuwste jeugdfilms, -series en -documentaires, ontdekken de maker in zichzelf en gaan op safari in het MediaLab: een grote digitale speeltuin met interactieve kunstinstallaties, games en mediaworkshops.



Cinekid Festival vindt plaats van 19 t/m 25 oktober in de Westergas in Amsterdam en tourt van 12 t/m 27 oktober door het land. Op donderdag 3 oktober wordt het complete festival-programma van Amsterdam bekendgemaakt en start de online kaartverkoop.