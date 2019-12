Mohammed Al Jabir, de Saoedische ambassadeur in Jemen, ontmoet AZG-delegatie

RIYAD, Saoedi-Arabië, 12 december 2019 /PRNewswire/ -- Supervisor-Generaal van het Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY) en Ambassadeur Mohammed bin Saeed Al Jabir verwelkomde woensdag een delegatie van Artsen Zonder Grenzen op het hoofdkantoor van het programma in Riyad. De gasten werden geïnformeerd over de Saoedische ontwikkelingsinspanningen in Jemen.



De delegatie van het AZG bestond uit Internationaal vertegenwoordiger in het Midden-Oosten Antoine Bieler; Adjunct Programmamanager Midden-Oosten en Projectleider Jemen Caroline Seguin; en Programmamanager Jemen Charles Gaudry.



De medewerkers van het Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen gaven een inleidende presentie over project en initiatieven van het SDRPY in Jemen. Tijdens de vergadering werden een aantal kwesties van gemeenschappelijk belang besproken, naast manieren om de samenwerking tussen de SDRPY en de organisatie te verbeteren.



