Mindtree erkent voor uitmuntendheid in bedrijfsvoering tijdens de 6e IDC Insights Awards

WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 12 december 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree [http://www.mindtree.com/], een wereldwijd bedrijf voor technische dienstverlening en digitale transformatiediensten, kondigde vandaag aan dat het een IDC Insights Award ontvangen heeft voor Excellence in Operations voor zijn IT-infrastructuurdiensten. De onderscheiding citeert Mindtree's MWatch [https://www.mindtree.com/services/operations/infrastructure-management/mwatch-it-infrastructure-management-platform]-platform, waarmee consistente en geoptimaliseerde infrastructuuractiviteiten door automatisering kunnen worden geleverd.



MWatch is een IT-platform voor infrastructuurbeheer waarmee gebruikers een geconsolideerd, end-to-end overzicht van hun infrastructuur en applicaties kunnen verkrijgen. Het maakt gebruik van automatiseringstools waarmee de bedrijfsvoering gestandaardiseerd, tijdrovende handmatige processen geëlimineerd en nauwkeurigheid en precisie verbeterd worden. Het stelt gebruikers ook in staat om factoren die inefficiënte processen veroorzaken en de kosten escaleren, beter te begrijpen en aan te pakken.



De IDC Insights Awards, nu in het zesde jaar, erkent de prestaties van CIO's en IT-leiders in drie categorieën: Excellence in Omni-Experience, Excellence in Operations en Excellence in Data Intelligence. Mindtree's succes in de Excellence in Operations-categorie geeft aan dat het MWatch-platform duurzame en meetbare verbeteringen heeft aangetoond in belangrijke prestatiestatistieken, zoals operationele efficiëntie of de productiviteit van werknemers.



"Enterprise IT-infrastructuren moeten flexibeler en responsiever zijn zodat ze zich kunnen aanpassen aan de veranderende zakelijke vereisten," aldus Manas Chakraborty, Global Head of Enterprise Service Lines voor Mindtree. "De enige manier om dit niveau van flexibiliteit te bereiken is door een geconsolideerde, end-to-end zichtbaarheid te hebben wat betreft uw IT-infrastructuur zodat u inzichten kunt verkrijgen waarmee inefficiënties worden geëlimineerd en kosten verlaagd. We hebben MWatch gebouwd om ondernemingen te helpen om de bedrijfsvoering van hun datacenter meer als bedrijf te runnen. De erkenning door middel van de IDC Insights Awards is verder bewijs dat MWatch een zeer effectieve set van tools is om uw activiteiten naar het hoogste niveau van prestaties en productiviteit te brengen."



Over IDC Insights Awards:



De IDC Insights Awards, dat momenteel voor de zesde keer plaatsvindt, eert zakelijke en IT-leiders die een IT-implementatie voorzagen, bedachten en met succes uitvoerden met tastbare resultaten voor hun organisatie. Speciaal ontworpen voor de CIO's en IT-leiders van vandaag, zijn de Awards een platform voor afgevaardigden om met collega's en technologiepartners te netwerken, inzichten te verkrijgen van wereldwijde opinieleiders, en, belangrijker nog, om de transformerende initiatieven van ondernemers te erkennen en toe te juichen die ondernomen zijn om hun succes te versnellen.



Over Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijd technologisch advies- en dienstenbedrijf, die bedrijven helpt om schaal en flexibiliteit samen te brengen om een concurrentievoordeel te behalen. Mindtree is in 1999 "digitaal geboren" en maakt nu onderdeel uit van de Larsen & Toubro Group. Mindtree past zijn diepgaande domeinkennis toe op 350+ opdrachten van zakelijke klanten om silo's af te breken, de digitale complexiteit te begrijpen en nieuwe initiatieven sneller op de markt brengen. We stellen IT in staat om snel in actie te komen, afgestemd op het tempo van het zaken doen, waarbij gebruik gemaakt wordt van opkomende technologieën en de efficiëntie van continue levering zodat bedrijfsinnovatie aangespoord wordt. We zijn actief in 18 landen en hebben 40 kantoren wereldwijd en worden consequent beschouwd als een van de beste plekken om te werken, wat elke dag waar te nemen is door onze winnende cultuur, samengesteld uit 21.000 ondernemende, collaboratieve en toegewijde 'Mindtree Minds'.



