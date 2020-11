Norwegian Cruise Line lanceert docuserie EMBARK - The Series

- Een exclusief kijkje in de terugkeer van de cruisemaatschappij en haar entertainment van wereldklasse



AMSTERDAM, 12 november 2020 /PRNewswire/ -- Norwegian Cruise Line, de innovator kondigt haar nieuwe docuserie EMBARK - The Series aan. Hiermee nodigt de rederij haar publiek uit om vanaf de eerste rij volop te genieten van de NCL-ervaring.



Het initiatief gaat van start met een tweedelige EMBARK NCL Spotlight Series over het Broadway en West End entertainment van wereldklasse aan boord van de gehele vloot. Als eerste nodigt NCL kijkers uit in het historische West End Garrick Theatre in Londen voor een speciale reünie die de cast van 'The Choir of Man' voor het eerst in vele maanden samenbrengt. De livestream bevat optredens van gastfavorieten als "Save Tonight," "Escape (The Piña Colada Song)," "Hello" and "Some Nights", maar geeft ook een kijkje in hoe de cast deze historische tijd doormaakt.



De internationale theaterhit "The Choir of Man", dat geprezen wordt om zijn hoge energie, livemuziek en fantastisch gevoel voor ritme, is een meeslepende pub-ervaring met gewone jongens die alles uitvoeren, van meezingklassiekers tot klassieke rock. De show speelt zich af in een traditioneel buurtcafé en benadrukt het belang van gemeenschap en menselijke verbondenheid door middel van een reeks liedjes, poëzie en intieme gesprekken.



"Nu meer dan ooit, verlangen we allemaal naar verbinding," zei Richard Ambrose, senior vice president van entertainment en cruiseprogramma's bij Norwegian Cruise Line. "Entertainment verenigt ons, waardoor we onze zorgen kunnen vergeten, al is het maar voor even. Wij zetten ons altijd in voor het bieden van het beste entertainment aan onze gasten. Hoewel theaters gesloten zijn en bijeenkomsten beperkt slechts beperkt mogelijk, willen we onze collega-artiesten ondersteunen en tegelijkertijd op een zinvolle manier contact maken met onze gasten. Door middel van dit exclusieve aanbod laten we de menselijke veerkracht zien en bieden we hoop op een betere toekomst. Uiteindelijk zitten we hier samen in en slaan we ons er ook samen doorheen".



De bijna 40 minuten durende aflevering die geproduceerd en geregisseerd is door Nic Doodson, een van de creatieve geesten achter "The Choir of Man", zal voor het eerst live worden gestreamd via www.ncl.com/embark [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2979043-1&h=2169023339&u=http%3A%2F%2Fwww.ncl.com%2Fembark&a=www.ncl.com%2Fembark] op vrijdag 20 november. Hierna is de aflevering beschikbaar op aanvraag.



"'The Choir of Man' family en ik waren absoluut opgewonden toen NCL ons vroeg om samen te komen om een exclusieve voorstelling van de show te maken waar gasten thuis van kunnen genieten, totdat ze de kans hebben om weer te cruisen," zei Doodson. "De wereld van het theater heeft een bijzonder moeilijk jaar achter de rug, dus deze kans om samen te zingen, te dansen en weer op te treden was een ongelooflijk gevoel, niet alleen voor de jongens, maar voor iedereen die erbij betrokken was. Ik hoop dat de positieve en opbeurende energie overkomt in deze aflevering en dat het de mensen inspireert om verder te kijken naar de toekomst voor helderdere dagen. De cast waardeerde deze kans om op en naast het podium weer contact te maken en kijkt er nu meer dan ooit naar uit om de gasten binnenkort weer te vermaken in onze kroeg op het land, op zee of waar mensen zich het liefst verzamelen met de mensen die het dichtst bij hen staan".



Meer details over EMBARK - The Series worden in de komende weken bekend gemaakt.



Voor meer informatie en materiaal, klik hier



