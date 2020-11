80% van de datagestuurde ondernemingen stelt gedurende pandemie significant te profiteren van hun datastrategie

Onderzoek wijst ook op een 'datakloof' tussen Europese bedrijven





-- Zakelijke besluitvormers van datagestuurde ondernemingen* zijn

optimistischer over de toekomst. 68% maakt melding van positieve

vooruitzichten, in vergelijking met 52% van alle besluitvormers bij

organisaties die niet datagestuurd te werk gaan.

-- 76% van alle datagestuurde ondernemingen zal hun investeringen in de

ontwikkeling van datavaardigheden tussen nu en maart 2021 op een gelijk

peil houden of opvoeren, terwijl 56% van alle niet-datagestuurde

bedrijven hun investeringen hierin zal terugschroeven of stopzetten.

-- Bedrijven zien snellere strategische besluitvorming, effectievere

communicatie en intensievere samenwerking als de belangrijkste voordelen

van datagestuurd werken tijdens de coronacrisis

AMSTERDAM, 12 November 2020 /PRNewswire/ -- Onderzoek van Tableau wijst op een kloof tussen bedrijven die gedurende de coronacrisis hun besluitvorming op data baseren en organisaties die dat niet doen. Ruim 3.500 senior-managers en IT-besluitvormers werden gevraagd naar de manier waarop zij tijdens de pandemie gebruikmaken van data, de lessen die zij tot dusver hebben geleerd en de mate van vertrouwen waarmee ze wijzigingen binnen hun bedrijfsvoering doorvoeren, met het oog op de lange termijn. Het onderzoek is uitgevoerd door YouGov in opdracht van Tableau en omvat inzichten van respondenten die werkzaam zijn bij bedrijven van kleine, middelgrote en grote omvang en afkomstig uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk.



De meerderheid van zakelijke besluitvormers bij datagestuurde ondernemingen (80%) stelt dat data hen een cruciaal concurrentievoordeel opleverde tijdens de pandemie. Ze zijn zich bewust van de belangrijke rol van data voor de toekomst van hun onderneming. Driekwart (76%) is van plan om hun investeringen in de ontwikkeling van datavaardigheden op te voeren terwijl zij zich voor 2021 opmaken. Bovendien heeft 79% er vertrouwen in dat dit zal resulteren in gedegen zakelijke beslissingen.



Data draagt bij aan optimalisatie van communicatie, besluitvorming en samenwerking



Gevraagd naar de manier waarop een datagestuurde aanpak hen tijdens de pandemie heeft geholpen, wezen de zakelijke besluitvormers op verschillende voordelen. Bovenaan de lijst stonden effectievere communicatie met medewerkers en klanten (42%), de mogelijkheid om sneller strategische beslissingen te nemen (40%) en intensievere samenwerking tussen teams in het kader van besluitvorming en probleemoplossing (36%).



Geen focus, geen urgentie



Opmerkelijk is dat niet-datagestuurde ondernemingen in deze onzekere tijden ook minder oog hebben voor het belang van data. Slechts 29% ziet data als middel om concurrentievoordeel op te doen. 56% zegt hun investeringen in datavaardigheden te willen terugschroeven of stopzetten. En slechts 36% heeft vertrouwen in hun vermogen om zakelijke beslissingen te nemen op basis van data.



"Door de coronacrisis is het tempo van veranderingen in een stroomversnelling geraakt. De pandemie heeft een volledige digitale wereld sneller dichterbij gedacht dan we ons hadden kunnen voorstellen. En data vormt het kloppende hart van deze digitale wereld", zegt Tony Hammond, Vice President Strategy and Growth EMEA, bij Tableau. "Het onderzoek toont aan dat datagestuurde bedrijven in dit datarijke tijdperk sterke voordelen zien en meer vertrouwen hebben in de toekomst van hun onderneming. Ze investeren volop in mogelijkheden voor het ontsluiten van de kracht van hun data. Bedrijven die nog geen oog hebben voor het belang van data dreigen achter te blijven. Het goede nieuws is dat het nog niet te laat is om een beroep te doen op de kracht van data. Dit is het juiste moment."



De pandemie leidt tot nieuwe inzichten



De belangrijkste leringen die de respondenten uit de coronacrisis hebben getrokken zijn de noodzaak om flexibeler te werk te gaan (30%), projecten effectief op prioriteit in te delen en die sneller ten uitvoer te leggen (26%) en snellere toegang tot accuratere, opgeschoonde data te verkrijgen (25%).



"We zijn in 2013 begonnen met de ontwikkeling van datavaardigheden binnen onze organisatie. En daar hebben we tijdens de pandemie optimaal van kunnen profiteren", zegt Dirk Holbach, corporate senior vice president & CSCO Laundry & Home Care bij Henkel, een van 's werelds grootste industriële bedrijven en producenten van consumentengoederen. "We waren bijvoorbeeld in staat om in een paar dagen tijd onze complete inventaris van persoonlijke beschermingsmiddelen in kaart te brengen, zodat iedereen in elke fabriek precies kan zien wat we in huis hebben. Op die manier kan onze onderneming blijven draaien. Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee belangrijke lessen leren die ons in de toekomst zullen helpen, en in het bijzonder als het gaat om samenwerken."



Nederlandse bedrijven houden koers



Op Europees niveau blijkt uit het onderzoek dat slechts iets meer dan de helft (56%) van alle zakelijke besluitvormers hun organisatie als een datagestuurde onderneming beschouwt. Een op de drie respondenten (38%) zegt dat hun organisatie dat niet is. Dit wijst op duidelijke kansen voor bedrijven om de zakelijke veerkracht te vergroten en het besluitvormingsproces te verbeteren met hulp van data. Duitse bedrijven lopen daarmee voorop: 62% zegt dat hun onderneming datagestuurd te werk gaat, gevolgd door Nederland (60%), Frankrijk (57%) en Verenigd Koninkrijk (46%).



