INDUSTRIE sluit een speciale editie af met de nieuwste technologische snufjes voor de industrie

BARCELONA, Spanje, 12 november 2019 /PRNewswire/ -- INDUSTRY From Needs to Solutions sloot donderdag de vierde editie af, waarbij de meest geavanceerde toepassingen in de productie werden getoond en een antwoord werd gegeven op het grote vraagstuk voor bedrijven om zowel vandaag als in de toekomst hun productie te optimaliseren. 3D-printen, robotica, werktuigen en cyberbeveiliging stonden centraal tijdens het evenement, dat werd georganiseerd door Fira de Barcelona met meer dan 150 exposanten, 150 sprekers en 8949 bezoekers.



https://mma.prnewswire.com/media/1026811/INDUSTRY_Technology.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1026811/INDUSTRY_Technology.jpg]



Het nieuwe werktuigenbereik, met meer dan 50 bedrijven die machines in werking tentoonstelden, was een van de gebieden met de grootste toestroom van bezoekers tijdens het driedaagse evenement. Zo viel er een keur aan machines in volle actie te bekijken, inclusief het starten, snijden, vervormen en andere bewerkingstechnieken. De expositieruimte bevatte bovendien diverse automatiserings- en robotica-toepassingen, met aandacht voor innovatieve materialen, 3D-printen, gietvormen en matrijzen, connectiviteit en gegevens, evenals design en diensten die veel bezoekers aantrokken.



"INDUSTRY heeft zichzelf - aldus de directeur van het evenement, Miquel Serrano - met deze editie definitief op de kaart heeft gezet als het belangrijkste platform voor industriële oplossingen op nationaal niveau, waarbij de modernste technologieën worden getoond, die de industrie op revolutionaire wijze beïnvloeden, zoals 3D-printen en geavanceerde productie."



Het congresgedeelte omvatte op woensdag 30 oktober onder andere Healthio Day 3D Printing Application in Healthcare, dè workshop over 3D-printen voor medische toepassingen. Presentaties waarbij de actuele stand van zaken bij het bioprinten en de industrie aan de orde kwamen werden toegelicht met voorbeelden uit de praktijk van het 3D-printen in Catalaanse ziekenhuizen. Tijdens (3d)talks werden de toekomstige lijnen van de industrie uitgestippeld en enkele illustratieve voorbeelden gepresenteerd over de implementatie van additievenproductie in de automobielindustrie, de detailhandel en de luchtvaart.



Verder was de tweede editie het Barcelona Cybersecurity Congress naar het thema van de digitale samenleving en aangesloten bedrijven vooral gericht op cybersecurity. Onder andere werden de belangrijkste multicloudtoepassingen, beveiliging van medische apparatuur, de protectie van industrie 4.0 en de preventie van identiteitsdiefstal besproken. Het kennisaanbod van INDUSTRY From Needs to Solutions werd afgesloten met Max en Ayri11, waarbij respectievelijk geavanceerde productie en automatisering en robotica aan bod kwamen.



De vierde editie van INDUSTRY bevatte ook een B2B European Technology Buyers Programme, dat meer dan 50 bijeenkomsten organiseerde tussen Europese bedrijven en kopers uit de diverse branches, zoals o.a. de automobielindustrie, de luchtvaart, robotica en de gezondheidszorg.



https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg] Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1026811/INDUSTRY_Technology.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1026811/INDUSTRY_Technology.jpg]



CONTACT: Albert Sas, + 34 93 233 21 66, asas@firabarcelona.com