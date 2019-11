De eerste Saoedisch-Britse stabilisatieworkshop gehouden in Riyad

SDRPY en stabilisatie-eenheid van de Britse overheid trainen meer dan 80 professionals uit 14 verschillende Saoedische overheidsinstanties



RIYAD, Saoedi-Arabië, 12 november 2019 /PRNewswire/ -- Functionarissen van het Saoedische Programma voor Ontwikkeling en Wederopbouw van Jemen ('Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen' (SDRPY)) hebben samen met hun Britse tegenhangers van de Stabilisatie Eenheid ('Stabilisation Unit' (SU)) van het Departement voor Internationale Ontwikkeling (DFID), het Ministerie voor Buitenlandse Zaken (FCO), het Ministerie van Defensie (MoD) en de Britse ambassades in Riyad en in Jemen de eerste gezamenlijke Saoedisch-Britse stabilisatieworkshop georganiseerd. De workshop behandelt de Britse aanpak voor stabilisatie, veiligheid en stabilisatie van de justitiële sector, de Britse Fusie Doctrine, en de gezamenlijke aanpak van de gehele regering.



De workshop is gericht op het delen van inzichten en ervaringen met betrekking tot stabilisatieprincipes en geleerde lessen uit verschillende contexten, het bespreken van interessegebieden en het opbouwen van de vaardigheden van meer dan 80 Saoedische professionals uit 14 verschillende ministeries en overheidsorganen. De Saoedische ambassadeur in Jemen en algemeen toezichthouder van de SDRPY Mohammed Al Jabir, de Britse ambassadeur in Jemen Michael Aron en DFID-directeur voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika Mark Bryson-Richardson hielden een openingstoespraak.



"Deze workshop verhoogt de waarde van het Saoedisch-Britse strategisch partnerschap, dat zich uitstrekt over vele samenwerkingsterreinen tussen onze twee naties," aldus ambassadeur Al Jabir. "Dit belangrijke evenement belichaamt de gretigheid van de SDRPY om de beste werkwijzen in stabilisatie toe te passen en om optimaal gebruik te maken van de Britse en internationale expertise op dit gebied."



"We zijn zeer onder de indruk van de inspanningen van de Saoedische ontwikkelingsoperatie, en ik denk dat we met jullie moeten samenwerken om dat te ontwikkelen en vooruit te gaan," zei ambassadeur Aron in zijn openingstoespraak. "Het Verenigd Koninkrijk blijft absoluut toegewijd om met Saoedi-Arabië samen te werken in deze cruciale kwestie."



De huidige workshop, die voor het eerst samen met de Britse overheid wordt georganiseerd, is er één van een serie van verschillende workshops die SDRPY organiseert met officiële instanties van partnerlanden om capaciteiten op te bouwen van jonge Saoedische professionals en opgedane ervaringen op de vlakken van stabilisatie en duurzame ontwikkeling in conflictgebieden te delen.



