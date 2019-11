Egis Technology Inc.: NTD 4,2 winst per aandeel in het derde kwartaal van 2019

TAIPEI, 12 november 2019 /PRNewswire/ -- Egis Technology Inc.'s (6462.TWO) inkomsten in Q3 2019 groeiden 9% kwartaal-op-kwartaal naar 2,1 miljard Nieuw Taiwanese Dollar (NTD), beter dan de vooruitzichten van "milde" groei.



De brutowinstmarge verbeterde mooi met 6 punten kwartaal-op-kwartaal naar 44%, het hoogste percentage sinds de eerste helft van 2016.



Het bedrijfsresultaat groeide 60% kwartaal-op-kwartaal en de operationele marge groeide ook met 6 punten kwartaal-op-kwartaal naar 18%.



De winst per aandeel was NTD 4,2, een groei van 22% kwartaal-op-kwartaal, deels beïnvloedt door de wisselkoersverliezen de laatste weken.



Vooruitzicht



Grote klanten wilden geen voorraad aan het einde van het jaar wat kan resulteren in fluctuerende orders voor ons. Als een gevolg daarvan kan het totale zendingsvolume in Q4 2019 lager zijn dan wij enkele maanden geleden voorspelden.



Dat gezegd hebbende, we zien dat in het ergste geval als een tijdelijke kwestie en we zien nog steeds een groei in modeluitvoeringen. Dat is in lijn met wat we hebben gecommuniceerd naar de markt.



Daarnaast zijn enkele modellen die we versturen naar klanten al klaar voor ingebruikname in de eerste helft van 2020.



En ten slotte zijn de vrachten met optische sensoren voor onze tweede Chinese klant al onderweg.



De brutowinstmarge blijft stabiel.



Het bedrijf heeft twee evenementen in het vooruitzicht in November. De eerste is een Earning Conference over Q3 2019 in OTC op de 12(de) in Taiwan. Het tweede evenement is Morgan Stanley's 18(de) Azië Pacific Top van de 20(ste) tot en met de 22(ste) in Singapore.



Als een toonaangevende leverancier van biometrische vingerafdruklezers, specialiseert Egis Technology Inc. (TWO:6462) zich in de levering van een volledig bedrijfsklare solution met superieure sensorprestatie en softwarefunctionaliteit. Hun gepatenteerde matching-algoritme levert een van de beste foutieve afwijzings- en aanvaardingspercentages in de huidige markt en voorziet in maximale veiligheid en gemak. Egis' geavanceerde vingerafdruktechnologie is de aangewezen keuze voor implementatie in mobiele apparaten. Als bestuurslid van de FIDO Alliance, streeft Egis naar veiligheid en authenticatie voor iedereen in de online-wereld. Egis is gevestigd in Taipei, Taiwan met een nevenvestiging in China en dochterbedrijven in Japan en de Verenigde Staten. Kijk voor meer informatie op www.egistec.com [http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.egistec.com&esheet=51285367&newsitemid=0&lan=en-US&anchor=www.egistec.com&index=2&md5=6a716452ec0b597852b03509e045f457].



