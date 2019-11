Pure Storage versterkt innovatiecommitment met opening R&D-faciliteit in Praag

Investering markeert uitbreiding in EMEA-regio en versterkt daarmee de innovatiemotor van Pure



AMSTERDAM, 12 november 2019 /PRNewswire/ -- Pure Storage breidt zijn wereldwijde aanwezigheid uit met de opening van een nieuw Europees Research & Development Centre in Praag. De opening markeert een verdere, significatie investering in de EMEA-regio en onderstreept Pure's voortdurende commitment aan innovatie. Pure is opgericht met innovatie als kern en met een instelling waarin de klant centraal staat. Dit nieuwe EMEA-centrum moet de brandstof leveren voor de innovatiemotor van Pure en de time-to-market verder versnellen.



https://mma.prnewswire.com/media/1025927/Pure_Storage_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1025927/Pure_Storage_Logo.jpg]



In tien jaar heeft Pure de storage-industrie ontwricht met moderne oplossingen die intelligent en geautomatiseerd zijn. Dit geeft Pure een sterke uitgangspositie in zijn tweede decennium. Volgens de visie van Pure is een moderne data-ervaring beheerd vanuit de cloud, AI-gedreven, wordt continu geïnnoveerd en afgenomen via een flexibel abonnementsmodel dat geïmplementeerd kan worden in een hybride omgeving.



Pure heeft voor de opening van het nieuwe R&D-centrum in Praag samengewerkt met CzechInvest, een lokaal bureau voor business development en investeringen. Deze door de overheid gesteunde organisatie helpt wereldwijde bedrijven zich te vestigen in Tsjechië. CzechInvest's toegang tot lokale experts, partnerships met academische instellingen en de focus op research en ontwikkeling waren belangrijke redenen om het R&D-centrum in Tsjechië te vestigen.



In de wetenschap dat talent overal ter wereld kan worden gevonden en dat innovatie alleen door een divers samengesteld werknemersbestand kan worden aangedreven, heeft het centrum een start-up mentaliteit en een cultuur die gericht is op inclusiviteit, innovatie en het centraal stellen van de klant.



Het centrum wordt geleid door Dan Decasper, General Manager van Pure1, het cloudgebaseerde softwareplatform van het bedrijf. "Ik ben enthousiast dat we op onze tiende verjaardag het hetzelfde commitment aan innovatie hebben als op dag één. We hebben een enorme groei doorgemaakt en we hebben altijd geloofd dat we steeds moeten investeren in talent en in uitbreiding. We hebben voor Praag gekozen vanwege het aanbod aan groot talent dat we daar kunnen vinden en omdat het de toegangspoort is tot de rest van de regio."



Over Pure Storage

Pure Storage helpt moderne organisaties data om te zetten in zakelijk voordeel. De oplossingen van Pure maken een data-ervaring mogelijk die zich kan aanpassen als de behoeften van de klant varanderen. Pure Storage is een van de snelst groeiende IT-bedrijven in de geschiedenis. Het bedrijf helpt klanten data te benutten, terwijl de complexiteit en de kosten van het beheer van de onderliggende infrastructuur worden verminderd. Pure Storage biedt een moderne data-ervaring die een gemeenschappleijke operationele omgeving creëert over meerdere datacenters en clouds, en een vereenvoudiging van de operaties via APIs en intelligente AI-gedereven automatisering. Met een gecertificeerde NPS-score die wereldwijd tot de top 1% van de B2B-bedrijven behoort, heeft Pure een groeiende groep klanten die tot de meest tevreden klanten ter wereld behoren.



Pure Storage in de rapporten van analisten:





-- Gartner September 2019 Magic Quadrant for Primary Storage

-- IDC MarketScape for All-Flash Arrays

