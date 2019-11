HyGear benoemt Gerrit Stoelinga als CFO

ARNHEM, Nederland, 12 november 2019 /PRNewswire/ -- HyGear, specialist op het gebied van lokale waterstofproductie en terugwinnen van gebruikte procesgassen, kondigt de benoeming aan van Gerrit Stoelinga als Chief Financial Officer. Hij treedt per 18 november 2019 in dienst. Gerrit komt in dienst na 20 jaar ervaring bij ING. In zijn laatste rol was hij Regional CEO van ING Wholesale Banking Asia Pacific. Bij HyGear zal hij toetreden tot het senior management team naast CEO Marinus van Driel.



Gerrit begon zijn professionele carrière bij Tebodin Consultants & Engineers, waar hij ervaring opdeed als financieringsspecialist in een engineering omgeving. Hij versterkte daarna zijn financiële expertise bij ING, met een eerste focus op de olie en gasindustrie. Daarna heeft hij in verschillende internationale management functies gewerkt in onder andere leveraged finance, trade & commodity finance en structured export finance. De afgelopen drie jaar, in zijn rol van CEO Asia Pacific, was hij verantwoordelijk voor een netwerk van 17 kantoren in 14 landen, waaronder China, Hong Kong, Japan, Zuid Korea, Australië en Singapore.



De afgelopen tijd heeft HyGear een stijgende interesse waargenomen voor haar "Gas-as-a-Service" business model. In dit model investeert het bedrijf zelf in installaties die industrieel gas produceren op de lokatie van de eindgebruiker en neemt daarmee de complete gasvoorziening over voor haar klanten. Door de grote voordelen in termen van kosten en milieubesparing, groeit deze leveringsmethode snel uit tot industriestandaard. Tegelijkertijd neemt de marktvraag voor waterstof in het algemeen sterk toe door de groeiende toepassing van waterstof als automobielbrandstof.



Door de toenemende implementatie van het GaaS business model, wordt toegang tot kapitaalmarkten en schuldfinanciering van groot belang om te groeiplannen van HyGear te verwezenlijken. Marinus van Driel: "We zijn blij dat Gerrit heeft besloten om HyGear te komen versterken omdat we inzien dat financiële expertise een kritische succesfactor is voor de verdere ontwikkeling van ons bedrijf".



Over HyGear

HyGear levert industriële gassen zoals waterstof, stikstof en zuurstof aan industriële eindgebruikers door middel van on-site productie- en recyclingtechnologie. Daarnaast is waterstof een opkomende brandstof in nul-emissie vervoer.



Door onze geavanceerde technologieën te combineren met conventionele distributiemethodes, wordt de meest optimale levering gegarandeerd in termen van kosten, milieu-impact en betrouwbaarheid.



Houdstermaatschappij Green Vision Holding b.v. heeft certificaten van aandelen genoteerd op het NPEX handelsplatform. Additionele bedrijfsinformatie is gepubliceerd op www.npex.nl/hygear en op www.hygear.com



CONTACT: Media contact Europe, Nicole Godschalk +31 88 9494 302, Nicole.godschalk@hygear.com, Media contact Asia, Joanna Kwan +65 6909 3062, Joanna.kwan@hygear.com