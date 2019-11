Advanced Markets lanceert Single Stock CFD's

CHARLOTTE, North Carolina, 12 november 2019 /PRNewswire/ -- Advanced Markets Group, de toonaangevende institutionele multi-asset liquiditeits- en echte prime-of-prime dienstverlener, is verheugd aan te kondigen dat Single Stock CFD's aan zijn uitgebreide pakket van verhandelbare producten zijn toegevoegd.



https://mma.prnewswire.com/media/1026754/Advanced_Markets_Dashboard.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1026754/Advanced_Markets_Dashboard.jpg ]



De Single Stock CFD's van Advanced Markets worden aangeboden in gereguleerde omgevingen (FCA VK en ASIC Australië) met de volledige voordelen van aandelenhandel, zoals dividenduitkering en langere beursuren.



Het eerste pakket van Single Stock CFD's bestaat voornamelijk uit large-cap Amerikaanse, Europese en Aziatische aandelen, en het bedrijf zal aan een verdere uitbreiding werken door meer geografische regio's toe te voegen en met een uitbreiding naar mid-cap.



Het volledige aanbod van Stock CFD's van Advanced Markets is toegankelijk via de FIX API en verschillende front-end platforms. Tevens bieden wij langere beursuren betreffende geselecteerde Single Stock CFD's.



Natallia Hunik, Chief Revenue Officer bij Advanced Markets Group voegde hieraan toe: "Ik meen dat mensen vooral Amerikaanse aandelen willen, vanwege het feit dat de Amerikaanse markt vandaag de grootste en meest waardevolle aandelenmarkt ter wereld is. Wij bieden een breed scala aan bedrijfsaandelen, waaronder van de grootste opvallende Amerikaanse techreuzen en de grootste Europese en Aziatische op de Amerikaanse beurzen genoteerde bedrijven."



Advanced Markets is er trots op dat het sinds 2006 een echte, 100% DMA-broker is. Het bedrijf blijft ervan overtuigd dat de enige manier om voor een transparante en eerlijke handelsomgeving te zorgen is door een agency broker te zijn, zodat klanten kunnen deelnemen aan financiële handel zonder een inherent belangenconflict met hun broker.



Alleen met Advanced Markets kunnen professionele handelaren er zeker van zijn dat hun transacties op verantwoorde wijze worden gerouteerd naar de grootste liquiditeitsverschaffers in de wereld. Net als bij andere activacategorieën, biedt Advanced Markets Single Stock CFD's aan op agentschapsbasis.



Over Advanced Markets Group Advanced Markets is een wholesale-aanbieder van liquiditeits-, technologie- en kredietoplossingen voor institutionele klanten in de hele wereld, met inbegrip van brokers, fondsenbeheerders, hedgefondsen en CTA's (adviseurs in grondstoffenhandel). De producten van het bedrijf ondersteunen verhandeling met directe markttoegang (DMA) in spot deviezen, energieën, edele metalen, evenals CFD's (contracts for difference). Dit alles in mondiale indices en ook in grondstoffen. Heel opmerkelijk: Het is een particulier bedrijf. Tot de externe investeerders behoren Macquarie Americas Corp Inc., een volledige dochteronderneming van Macquarie Bank en BGC Partners.



Meer informatie over Advanced Markets Group is te vinden op de website van het bedrijf: www.advancedmarkets.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2638636-1&h=4206999129&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638636-1%26h%3D3137772246%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.advancedmarkets.com%252F%26a%3Dwww.advancedmarkets.com&a=www.advancedmarkets.com]



Contact: Natallia Hunik 1-704-776-5892 marketing@amifx.com [mailto:marketing@amifx.com]



https://mma.prnewswire.com/media/1026736/Advanced_Markets_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1026736/Advanced_Markets_Logo.jpg]



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1026754/Advanced_Markets_Dashboard.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2638636-1&h=1877505144&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638636-1%26h%3D3478958032%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1026754%252FAdvanced_Markets_Dashboard.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1026754%252FAdvanced_Markets_Dashboard.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1026754%2FAdvanced_Markets_Dashboard.jpg] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1026736/Advanced_Markets_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2638636-1&h=3039857564&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638636-1%26h%3D88281172%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1026736%252FAdvanced_Markets_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1026736%252FAdvanced_Markets_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1026736%2FAdvanced_Markets_Logo.jpg]



Web site: http://www.advancedmarketsfx.com/