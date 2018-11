Bluebeam breidt wereldwijd verder uit met nieuw Duits filiaal

De vooraanstaande onderneming in de constructietechnologie zorgt voor lokale aanwezigheid in de DACH-regio met een hoofdkantoor in München.



PASADENA, Californië, 12 november 2018 /PRNewswire/ -- Bluebeam, Inc [https://www.bluebeam.com/nl/]. De vooraanstaande ontwikkelaar van innovatieve technologieoplossingen voor de architecturale, engineering- en bouwsector (AEC) wereldwijd en onderdeel van de Nemetschek Group [https://www.nemetschek.com/en/] heeft vandaag de oprichting bekendgemaakt van een Duits filiaal. Zo wil het bedrijf zijn klanten beter van dienst zijn en zijn algemene investeringen en aanwezigheid in de regio strategisch verbeteren.



Bluebeam GmbH ging in september officieel van start. Toen werd Georg Reindl er benoemd tot algemeen directeur. De nieuwe dochteronderneming van Bluebeam, met hoofdkantoor in München, behandelt de verkoop en ondersteuning voor klanten in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Voor hij bij Bluebeam kwam, oefende Reindl leidinggevende functies uit in een diverse reeks technologiebedrijven, waaronder Microsoft, Oracle, Siemens, WSCAD Electronic en Mensch und Maschine.



"De DACH-regio is een van de grootste en belangrijkste segmenten in de AEC-sector. Daarom melden we met trots de lancering van een regionale verkoop-, marketing- en serviceorganisatie in Duitsland als deel van onze continue internationale expansie," aldus Jon Elliott, CEO van Bluebeam. "Georg heeft heel veel ervaring met de Duitse markt. Dankzij de combinatie van zijn expertise in de engineeringsector en zijn grondige vakkennis van marktontwikkeling, accountmanagement en klantenservice is hij de ideale persoon om de groeiende klantenportefeuille en het dealernetwerk van Bluebeam te leiden."



Bluebeam, Inc. werd opgericht en is gevestigd in Pasadena, CA en ontwikkelt innovatieve technologieoplossingen die de norm bepalen voor projectefficiëntie en samenwerking voor meer dan 1,3 miljoen design- en constructieprofessionals wereldwijd. Bluebeam GmbH biedt samen met Bluebeam Limited UK Ltd., met vestiging in Londen, Engeland, en Bluebeam AB, gevestigd in Stockholm, Zweden, gelokaliseerde diensten en oplossingen voor de digitale workflow voor een snel veranderende globale bouwsector.



"De bouwsector in Duitsland verandert in een hoog tempo doordat bedrijven digitale oplossingen inzetten om hun productiviteit en efficiëntie te verhogen," aldus Georg Reindl, algemeen directeur van Bluebeam GmbH. "De oplossingen van Bluebeam vormen een fundamenteel onderdeel van een moderne digitale workflow in de bouwsector en bieden enorme voordelen die onmiddellijk meetbaar zijn in tijd en kostenbesparing. Ik ben er trots op dat ik de nieuwe vestiging van Bluebeam mag leiden, want ik geloof oprecht dat de impact van onze technologie op projecten en organisaties revolutionair is en nieuwe niveaus van opbrengst en efficiëntie mogelijk maken binnen onze sector."



