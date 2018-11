momondo onthult de beste tijd om te boeken voor goedkope vliegtickets

AMSTERDAM, November 12, 2018 /PRNewswire/ --



Vliegticket- en hotelzoekmachine momondo.nl [https://www.momondo.nl ] zoekt ieder jaar uit hoe Nederlanders zo goedkoop mogelijk meer van de wereld kunnen ontdekken. In de vijfde editie van de Jaarlijkse Vluchtstudie [https://www.momondo.nl/vind-goedkope-vluchten ] onthult de zoekmachine de goedkoopste boekmomenten, vliegtijden en reismaanden per bestemming.



Vliegen naar Europese bestemmingen een maand voor vertrek het goedkoopst



Nederlanders besparen ongeveer een maand voor vertrek het meest op vliegtickets naar Europese bestemmingen: gemiddeld 32 dagen voor vertrek zijn vliegtickets het voordeligst en tot wel 38% goedkoper vergeleken met het duurste boekmoment. Nederlanders die een bestemming buiten Europa op het oog hebben, boeken het beste zo'n vijf maanden van tevoren met een potentieel voordeel van 37%.



Vrijdag goedkoopste dag om te reizen naar Europese bestemmingen



Ook een goede vertrekdag is van belang om voordelige vliegtickets te vinden. Opvallend is dat vluchten vanuit Nederland naar Europese bestemmingen op vrijdag gemiddeld het goedkoopst zijn. Dit kan ideaal uitpakken voor een stedentrip in het weekend.



Voor vluchten naar verre bestemmingen ligt het potentiële voordeel nog hoger: Nederlanders besparen tot wel 36% op hun ticket door hun verre reis te laten starten op zondag in plaats van op zaterdag.



Ochtend en lunchtijd zijn de voordeligste vertrektijden



Het tijdstip van de dag kan ook een belangrijke rol spelen bij het vinden van voordelige vliegtickets. Vliegen naar Europese bestemmingen blijkt het goedkoopst in de voormiddag. Wie liever 's ochtends vliegt (tussen 04:00 en 12:00) kan tot wel 32% duurder uit zijn.



Vliegtickets voor bestemmingen buiten Europa zijn juist in de ochtend het voordeligst: ochtendvluchten kosten gemiddeld 424 per ticket terwijl avondvluchten gemiddeld 595 euro kosten, een verschil van 29%.



Beste reis- en boektijd verschilt per bestemming



Met de Jaarlijkse Vluchtstudie kunnen Nederlanders zelf uitpluizen wat het beste boek- en vertrekmoment is voor hun reisbestemming. Vliegen naar Ibiza is bijvoorbeeld in november het goedkoopst en gemiddeld zijn 28 dagen voor vertrek de beste tarieven beschikbaar. Liever naar Rome? Kijk dan 60 dagen van tevoren naar een vlucht in januari op dinsdagochtend bij Iberia Airlines op de route AMS-CIA. De kans op de allervoordeligste tickets is dan het grootst.



Of je nu een weekend weg of zomervakantie plant, met de Jaarlijkse Vluchtstudie [https://www.momondo.nl/vind-goedkope-vluchten ] kunnen Nederlanders alle info vinden om hun volgende reis zo slim mogelijk te plannen.



De analyse is gebaseerd op zoekopdrachten en kliks voor economy-klasse retourvluchten op momondo.nl, tussen 1 december 2017 en 24 september 2018 en voor reizen die plaatsvinden in 2018. Prijzen zijn onderhevig aan veranderingen, aanbiedingen kunnen niet langer beschikbaar zijn en potentiële besparingen zijn niet gegarandeerd. De genoemde dagdelen in de analyse worden als volgt beschouwd: ochtend (04:00 - 12:00), voormiddag (12:00 - 14:00), namiddag (14:00 - 18:00) en avond (18:00 - 04:000).



momondo.nl [https://www.momondo.nl ] is een gratis wereldwijde reiszoekmachine die prijzen voor vluchten, hotels en reisdeals vergelijkt. momondo won verschillende awards en wordt aanbevolen door toonaangevende internationale media zoals CNN, The New York Times, The Daily Telegraph. momondo is via 30 internationale websites beschikbaar voor reizigers over de hele wereld.



