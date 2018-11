mWS myWorld Solutions: Samenwerking tussen Cashback World en het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond

ROTTERDAM, Nederland, November 12, 2018 /PRNewswire/ --



Het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond en de internationale Shopping Community Cashback World bundelen de krachten. Door deze samenwerking en introductie van het Korfbal Cashback Programma wordt het KNKV onderdeel van de Shopping Community. De Shopping Community biedt haar 11 miljoen leden wereldwijd aantrekkelijke shopvoordelen.



Tijdens de openingswedstrijd van de Cashback World Korfbal League, die gespeeld werd door TOP/SolarCompleet en Fortuna/Delta Logistiek, werd het Korfbal Cashback Programma geïntroduceerd aan het publiek. Als onderdeel van deze samenwerking biedt Cashback World het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) een innovatief loyaliteitsprogramma inclusief de Korfbal Cashback Card.



Korfbalfans kunnen per direct hun eigen Korfbal Cashback Card verkrijgen. Met deze kaart ontvangen zij voordelen bij iedere aankoop die zij doen bij één van de 120.000 Cashback Partners wereldwijd.



"Dankzij de samenwerking met de Shopping Community, Cashback World, kunnen we de korfballer vele voordelen geven. We zijn erg enthousiast over deze samenwerking", vertelde Rob Meijer, voorzitter van het KNKV.



"De samenwerking met het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond is een belangrijke stap in onze betrokkenheid bij populaire sporten. Met het Korfbal Cashback Programma kunnen wij korfbalfans een innovatief programma met voordelen bieden inclusief een Cashback Card. Hiermee kunnen de Members van het Korfbal Cashback Programma geld terug krijgen bij al hun aankopen - online en offline", legt Alfred de Vreeze uit, Managing Director van myWorld Nederland B.V., de bevoegde autoriteit voor Cashback World in Nederland.



Over het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond



Het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond werd opgericht in 1903 en het overkoepelende orgaan voor de Nederlandse sport, korfbal. Het verbond beheert niet alleen de belangrijkste Nederlandse Korfbal competities, maar ook de amateurcompetitie en TeamNL Korfbal.



www.knkv.nl [http://www.knkv.nl ]



www.korfballeague.nl [http://www.korfballeague.nl ]



Over Cashback World



De internationale Shopping Community, Cashback World, biedt aantrekkelijke shopvoordelen (Cashback en Shopping Points) aan klanten die graag geld willen besparen door wereldwijd aankopen te doen met de Cashback Card of online. Met Cashback Solutions biedt Cashback World bedrijven een eenvoudig en innovatief loyaliteitsprogramma waarmee zij onderdeel kunnen worden van deze Shopping Community.



Cashback World is momenteel actief in 47 landen. 11 miljoen Members genieten van de shopvoordelen bij ongeveer 120.000 Cashback Partners wereldwijd. Cashback World is nu al een aantal jaar betrokken bij populaire sporten zoals voetbal, motorsport, ijshockey, golf en handbal. Bekende voorbeelden zijn SK Rapid Wien, MotoGP(TM), de Europese Handbal Federatie en de Italiaanse Golf Bond. Nu heeft Cashback World ook de best bezochte zaalsport van Nederland aan zich weten te binden.



Cashback World is ook actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en ondersteunt de Child & Family Foundation, een stichting toegewijd aan het helpen van kinderen, jongeren en gezinnen in nood als ook de Greenfinity Foundation, een stichting toegewijd aan het promoten van duurzame milieubescherming.



www.cashbackworld.com [http://www.cashbackworld.com ]







