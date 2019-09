Supermicro breidt portefeuille met hoogwaardige SuperWorkstation-systeem uit met lancering van nieuwe oplossing

High-core Count, Single-processor SYS-5049A-T beschikt over dramatische prestatieverbeteringen --35% -- voor data-intensieve workloads



SAN JOSE, Californië, 12 september 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), een wereldleider in bedrijfscomputing, opslag, netwerkoplossingen, en groene computertechnologie, heeft een nieuwe high-end-werkstation van serverkwaliteit toegevoegd aan zijn brede portfolio van volledig configureerbare SuperWorkstation-systemen. De SYS-5049A-T [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2577328-1&h=3835850544&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2577328-1%26h%3D2367003894%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fsystem%252F4U%252F5049%252FSYS-5049A-T.cfm%26a%3DSYS-5049A-T&a=SYS-5049A-T] sluit zich aan bij een robuuste reeks oplossingen die dynamische computationele workloads ondersteunen voor veeleisend wetenschappelijk onderzoek, deep-learning (DL),kunstmatige intelligentie (AI), augmented reality (AR), en 3D-modellering met realtime simulatie.



"De Supermicro SYS-5049A-T maakt naast de ingebouwd AI-acceleratie van Intel® DL Boost, gebruik van 2nd Gen Intel® Xeon® schaalbare processoren met significante prestatieverbeteringen van 35% in vergelijking met eerdere systeemplatforms, en beschikt over maximaal 28 cores," aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "De SYS-5049A-T is zeer configureerbaar met een aanzienlijke geheugencapaciteit, multi-GPU en ultrasnelle NVMe opslag-ondersteuning voor veeleisende computer-intensieve toepassingen, en flexibiliteit voor evoluerende workload-vereisten."



Oplossingen SuperWorkstation-portefeuille



Supermicro's SuperWorkstations zijn geoptimaliseerd voor toepassingen die krachtige reken- of grafische capaciteiten vereisen inclusief weergave, beeldverwerking en engineeringtaken.



Met bijna 20 individuele SuperWorkstations, beschikken de systemen over een platform met één of twee processors, een robuuste geheugencapaciteit - maximaal 4 DDR4-2933MHz-geheugen in 12 DIMM-slots, 7 PCI-E 3.0 slots voor GPU/Co-processor, dual Gigabit Ethernet LAN-poort, en een enkelvoudige 10 Gigabit LAN-poort. De SuperWorkstation-systemen beschikken ook over 7.1 HD-audio, maximaal 8 USB-poorten, en 205W CPU-ondersteuning voor toepassingen die hoge core-tellingen vereisen.



Supermicro SuperWorkstation-systemen zijn zeer aanpasbaar en kunnen speciaal gebouwd worden voor architectuur engineering en constructie (AEC), media en entertainment, engineering en productie, productontwerp en -simulatie, olie en gas, en toepassingen voor deep learning. Ga voor meer informatie over Supermicro's volledige aanbod van SuperWorkstation-oplossingen naar SuperWorkstations. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2577328-1&h=2137380589&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2577328-1%26h%3D2251752592%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fsuperworkstation%26a%3DSuperWorkstations.&a=SuperWorkstations.]



Over Super Micro Computer, Inc.



Supermicro (SMCI), de toonaangevende innovator op het gebied van krachtige, zeer efficiënte servertechnologieën, is een vooraanstaande aanbieder van geavanceerde Server Building Block Solutions® voor datacentra, Cloud-computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC en geïntegreerde systemen wereldwijd. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door middel van het "We Keep IT Green®" initiatief en biedt klanten de meest energiezuinige, milieuvriendelijke oplossingen die er op de markt beschikbaar zijn



