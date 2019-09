ISS-oekom verhoogt duurzame rating BNG Bank

DEN HAAG, Nederland, 12 september 2019 /PRNewswire/ -- ISS-oekom Research, een toonaangevend ratingbureau op het gebied van duurzaamheid, heeft de rating van BNG Bank met één stap verhoogd naar C+ 'Prime'. BNG Bank behoort daarmee volgens ISS-oekom tot de duurzame koplopers in haar sector.



Sterke punten van BNG Bank zijn volgens ISS-oekom het feit dat BNG Bank leningen verstrekt aan instellingen en projecten met hoge maatschappelijke opbrengsten in een land (Nederland) met goede milieutechnische en sociale standaarden. Daarnaast noemt ISS-oekom de uitgifteprogramma's voor duurzame obligaties en de goede arbeidsomstandigheden als sterke punten. Als punten ter verbetering noemt ISS-oekom het expliciet verankeren van duurzaamheidsrichtlijnen in het kredietproces en beleggingsbeleid.



Bestuursvoorzitter Gita Salden van BNG Bank: "We zijn verheugd over deze verbetering van onze duurzame rating, en streven tegelijkertijd naar een grotere impact en dus een nóg hogere rating. Vrijwel al onze klanten leveren vanuit hun functie al een positieve bijdrage op het gebied van duurzaamheid. Onze uitdaging is om dit nog beter aan te tonen. Het rapporteren over de klimaatimpact van onze investeringen en het formuleren van duurzame actieplannen is voor ons een strategisch speerpunt".



ISS-oekom heeft meer dan 3900 bedrijven in haar universum. De ratings van ISS-oekom lopen uiteen van D- tot A+. Vooralsnog heeft geen enkele financiële instelling een A-rating gekregen op het gebied van duurzaamheid.



BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Met een balans van meer dan EUR 130 miljard zijn we de vierde bank van Nederland en een relevante speler in de financiering van decentrale overheden, wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. BNG Bank streeft niet naar winstmaximalisatie, maar naar maatschappelijke impact en een redelijk rendement voor de aandeelhouders.



Robert Bakker, spokesman +31-(0)70-3750609 robert.bakker@bngbank.nl [mailto:robert.bakker@bngbank.nl]



PRN NLD