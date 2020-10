Waardering tonen: belangrijkste voor het werkgeluk van jongeren



Juist in tijden van crisis zorgt waardering voor betrokkenheid en productiviteit



21 oktober 2020, Hoofddorp - Crisis of niet: het tonen van waardering is met 68 procent het allerbelangrijkste aspect voor het werkgeluk van jongeren. Dat blijkt uit onderzoek onder het YC Jongerenpanel onder 500 jongeren tussen de 15 en 30 jaar. Door de huidige situatie zijn veel werkgevers hun prioriteiten opnieuw aan het bekijken, wat voor onzekerheid kan leiden bij met name jonge werknemers.



Waardering tonen aan medewerkers zou een focuspunt moeten zijn voor werkgevers om jonge medewerkers met plezier te laten werken. Het effect van genoeg waardering tonen resulteert volgens het panel in meer betrokkenheid (61 procent), hogere productiviteit (57 procent), hogere verbondenheid met collega’s (43 procent) en minder stress (42 procent).



“Aandacht schenken aan wat medewerkers belangrijk vinden, wordt nog weleens vergeten. Vooral in tijden van crisis liggen de prioriteiten vaak bij andere zaken”, zegt Ineke Kooistra, CEO van YoungCapital. “Maar persoonlijke aandacht loont altijd. Juist nu is het belangrijk voor jonge medewerkers om zich verbonden te voelen. Het versterkt niet alleen de motivatie, maar houdt ook de bedrijfscultuur in stand, en dat is erg belangrijk als mensen vanuit huis werken.”



Om waardering te tonen hoeven werkgevers echt niet alles uit de kast te trekken. Want wie denkt dat jongeren alleen maar blij worden van geld, heeft het mis. Uit de resultaten blijkt dat voor 76 procent geld geen rol speelt in het wel of niet gewaardeerd voelen. Zij voelen zich vooral gewaardeerd door de kleine dingen, zoals het ontvangen van een compliment of het krijgen van persoonlijke aandacht. De complimenten krijgen ze het liefst van eigenaren van het bedrijf (64 procent), gevolgd door leidinggevenden (54 procent) en directe collega’s (33 procent). Wat ze dan het liefst horen? ‘Je doet het supergoed’, ‘Ik ben blij met je’ of ‘Bedankt voor je harde werken’.



Zonder waardering op zoek naar een andere baan



Het niet of nauwelijks tonen van waardering heeft volgens jongeren zelfs een direct negatief effect. Zo geeft 65 procent aan erover na te denken om op zoek te gaan naar een andere baan als ze geen waardering krijgen. Iets minder drastisch, maar nog steeds negatief zijn de bijeffecten: 55 procent geeft aan zich door het uitblijven van waardering minder betrokken te voelen, de helft van de jongeren wordt er onzeker door, 40 procent voelt zich minder verbonden met collega’s, 32 procent investeert minder in het werk en bij 31 procent zorgt het voor stress. Slechts 4 procent zegt dat te weinig waardering geen enkel effect op hen heeft.



Naast het tonen van waardering is het mogen maken van fouten (57 procent), het ontvangen van feedback (53 procent), vertrouwen krijgen (52 procent) of het krijgen van vrijheid (47 procent) ook belangrijk voor het werkgeluk van jongeren. Direct aan de slag met het tonen van waardering aan de slag? Dat kan via deze pagina voor tips en tricks: https://www.youngcapital.nl/werkgevers/blog/4960-m...



YoungCapital heeft ook thank you-ansichtkaarten ontwikkeld: https://www.youngcapital.nl/campagne/vraag-ansicht...