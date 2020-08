Een doorbraak in desinfecterende middelen: ELECLEAN 360 helpt epidemie te beperken

TAIPEI, 12 augustus 2020 /PRNewswire/ -- ELECLEAN. Inc., is een start-up van het Industrial Technology Research Institute in Taiwan, en streeft naar een veilige en duurzame planeet. De focus ligt op de desinfectie van huishoudelijke apparaten met specialisatie in het gebruik van water om een oplossing van reactieve zuurtstofcomponenten (ROS) te produceren door middel van elektrochemie. Vandaag mogen we de introductie aankondigen van ons nieuwe product, ELECLEAN 360, de bescherming tegen epidemieën.



ELECLEAN 360 gebruikt een ROS-oplossing met waterstofperoxide en hydroxylradicalen en heeft een bewezen dat het: (1) effectief is tegen H1N1, ziekteverwekkende bacteriën, geurtjes en giftige formaldehyde met een succespercentage van meer dan 90% tegen virussen en andere schadelijke pathogenen; (2) veilig is voor huid en ogen, zelfs als de oplossing per ongeluk wordt ingeademd. Daarnaast biedt ELECLEAN 360 flexibele parameters met intelligente begeleiding waarmee gebruikers het gebruik kunnen aanpassen. Iedere elektrodenmodule kan desinfectie bieden voor meer dan 25.000 personen.



De nationale bibliotheek van openbare informatie van Taiwan heeft ELECLEAN 360 gekozen om voor een compleet veilig een schone omgeving te zorgen voor bezoekers van de tentoonstelling over lezen. Daarnaast heeft ELECLEAN 360 bijgedragen aan epidemiepreventie door desinfectie van het hele lichaam met de ROS-oplossing voordat hardlopers het Dajia Riverside Park (hoofdlocatie) betraden voor de 2020 National Geographic Run voor het 50e jubileum van Earth Day. Bovendien heeft ELECLEAN 360 bezoekers gedesinfecteerd die klinieken en fitnesscentra van de IZO Health Care-groep bezochten.



ELECLEAN CEO Dr. Chen zegt: "Ons doel is om een onmiddellijk effectief en veilig desinfectiemiddel te produceren voor consumenten, zonder toevoeging van chemische middelen." Tijdens de COVID-19-pandemie meldde de media over de hele wereld dat het gebruik van alcoholgebaseerde desinfectiemiddelen in de openbare ruimte zeer beperkt effect had. Dit zou niet alleen op persoonlijk niveau risico's met zich meebrengen, maar zou ook de publieke gezondheid op het spel zetten. Daarnaast zou het gebruik van alcoholgebaseerde desinfectiemiddelen leiden tot een te hoge opgebouwde alcoholconcentratie in de lucht die kan resulteren in hogere kamertemperatuur en mogelijk brand. En als laatste wordt ELECLEAN 360 ten zeerste aanbevolen door de voormalige directeur van pediatrie van het Cathay General Hospital, Dr. Hung-Tsai Liao. "Het rigoureuze design van ELECLEAN 360 is conform Europese normen voor gezondheid en veiligheid. In slechts een paar seconden kan de hoeveelheid micro-organismen/virussen op kleding en schoenen effectief worden gereduceerd. Als arts weet ik dat veilige en effectieve desinfectie een cruciale rol speelt op de werkvloer waar we mensen redden."



