XCMG's eerste project voor intelligente toeleveringsketen doorstaat nationale acceptatietest

XUZHOU, China, 12 juli 2019 /PRNewswire/ -- XCMG (000425.SZ) heeft zijn, en China's, eerste intelligente platform voor toeleveringsketens ontwikkeld (het platform) waarbij gebruik gemaakt wordt van Dr. Robert Kahn's Handle System. Het platform, dat onlangs de nationale acceptatietest heeft doorstaan, zal een oplossing in vier fasen bieden voor de traceerbaarheid van informatie, intelligente opslag, intelligente logistiek alsmede marketing en diensten, waardoor XCMG in staat gesteld wordt om zijn operationele efficiëntie te verhogen.



https://mma.prnewswire.com/media/946208/XCMG_intelligent_supply_chain.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/946208/XCMG_intelligent_supply_chain.jpg]



XCMG's intelligente toeleveringsketen, gebouwd gedurende een periode van drie jaar, is het eerste project ter wereld dat het Handle System toepast in de sector voor de productie van apparatuur.



"Het intelligente toeleveringsketen platform van XCMG is een cruciale link voor het realiseren van operationele efficiëntie en het delen van informatie tussen XCMG's upstream- en downstream-bedrijven. XCMG is toegewijd om zeer efficiënte en intelligente systemen te creëren die de inkoop, logistiek en informatie-uitwisseling zal convergeren om een Intelligente Productie (IM - Intelligent Manufacturing) te bevorderen," aldus Dawei Jiang, GM Xuzhou XCMG Material Supply.



Het Handle System stelt XCMG's intelligente toeleveringsketen in staat om informatie en verbindingen tussen apparatuur en fundamentele onderdelen te traceren, evenals de inventarisatie van offsite-componenten, realtime markt- en kwaliteitsfeedback, papierloos mobiel magazijnbeheer en nog veel meer.



Het aangaan van de 5G-uitdagingen



Met de opkomst van het 5G-tijdperk, heeft XCMG zijn inspanningen voor industriële internetontwikkeling en IoT-integratie opgevoerd. Als een leider binnen de Chinese sector voor bouwmachines, is XCMG actief op zoek naar mogelijkheden die zich voordoen als gevolg van de 5G-technologieën op het gebied van het industriële internet.



Zhang Qiliang, General Manager van Jiangsu XCMG Information Technology Co., Ltd., sprak tijdens een seminar in Beijing op 23 juni over 5G's commerciële gebruik en de innovatie en ontwikkeling van het industriële internet. In zijn reactie op de introductie van 5G in de sector zei Zhang tijdens het evenement: "China, met de opkomende technologieën van 5G en het industriële internet, zorgt voor een nieuwe revolutie in de productiesector. De convergentie en innovatieve toepassing zullen zijn toegespitst op het Internet der Dingen, op industriële automatie en besturing, logistieke tracking, industriële AR en cloud-technologie in robotica."



"XCMG zal deze revolutie blijven ondersteunen, de integratie-ontwikkeling van AI, 5G en industriële veiligheid met XCMG's Hanyun industriële informatieplatform blijven promoten om meer waarde voor de klant te creëren," aldus Zhang.



Deze acceptatie van de nieuwe technologische revolutie moet ondersteund worden door een langdurige samenwerking met het Internet Industry Research Institute van Tsinghua University dat in XX door XCMG werd aangekondigd. Het nieuwe samenwerkingsverband zal ertoe leiden dat de leidende universiteit en XCMG samenwerken op het gebied van het industriële internet en IM om economische ontwikkeling te bevorderen.



Over XCMG



XCMG is een multinationaal bedrijf voor de productie van zware machines dat 76 jaar geleden is opgericht. Het staat momenteel op de zesde plaats in de internationale sector voor bouwmachines. Het bedrijf exporteert naar meer dan 183 landen en regio's over de hele wereld.



Ga naar www.xcmg.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2523104-1&h=3248774108&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2523104-1%26h%3D3276744844%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.xcmg.com%252F%26a%3Dwww.xcmg.com&a=www.xcmg.com], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2523104-1&h=2902990057&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2523104-1%26h%3D3774324012%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FXCMGGroup%26a%3DFacebook&a=Facebook], Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2523104-1&h=2597607416&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2523104-1%26h%3D313392565%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FXCMGGroup%26a%3DTwitter&a=Twitter], YouTube [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2523104-1&h=953402751&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2523104-1%26h%3D4198851318%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fuser%252FXCMGgroup%26a%3DYouTube&a=YouTube], LinkedIn [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2523104-1&h=415119039&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2523104-1%26h%3D3656620577%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fxcmg-imp-%2526-exp-co-ltd%253Freport%2525252Esuccess%253DKJ_KkFGTDCfMt-A7wV3Fn9Yvgwr02Kd6AZHGx4bQCDiP6-2rfP2oxyVoEQiPrcAQ7Bf%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn] en Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2523104-1&h=2190452175&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2523104-1%26h%3D3875440052%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fxcmggroup%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram] voor meer information.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/946208/XCMG_intelligent_supply_chain.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2523104-1&h=4007027810&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2523104-1%26h%3D3145746447%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F946208%252FXCMG_intelligent_supply_chain.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F946208%252FXCMG_intelligent_supply_chain.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F946208%2FXCMG_intelligent_supply_chain.jpg]



CONTACT: Han Zhang, 953973793@qq.com, +86-516-87739408



Web site: http://www.xcmg.com/