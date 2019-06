Los Angeles Auto Show haalt CEO van Electrify America Giovanni Palazzo binnen voor de Raad van Advies van AutoMobility LA

De Amerikaanse LA Auto Show wordt gehouden in de grootste EV-markt van de VS en zet zich verder in voor elektrificatie



LOS ANGELES, 12 juni 2019 /PRNewswire/ -- De Los Angeles Auto Show [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2491911-1&h=2046520630&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2491911-1%26h%3D2080580913%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D452326681%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Flaautoshow.com%25252F%2526a%253DLos%252BAngeles%252BAuto%252BShow%26a%3DLos%2BAngeles%2BAuto%2BShow&a=Los+Angeles+Auto+Show] (LA Auto Show®) heeft Giovanni Palazzo aangewezen, CEO en President van Electrify America, toonaangevend leider op het gebied van DC snel opladen voor elektrische voertuigen (EV), om plaats te nemen in de Raad van Bestuur van AutoMobility LA(TM) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2491911-1&h=1916398111&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2491911-1%26h%3D4176907803%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D360211851%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fautomobilityla.com%25252F%2526a%253DAutoMobility%252BLA%2525E2%252584%2525A2%26a%3DAutoMobility%2BLA%25E2%2584%25A2&a=AutoMobility+LA%E2%84%A2], de dagen voor de pers en industrie die voorafgaan aan de consumentenshow.



https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg ]



Voordat hij de leiding overnam bij Electrify America werkte Palazzo zeven jaar bij Volkswagen AG, waar hij recentelijk hoofd e-mobiliteit was, en hiermee de leiding had van alle relevante e-mobiliteitsactiviteiten in de groep op wereldwijde schaal. Palazzo heeft een solide achtergrond in elektrische mobiliteit en infrastructuur en heeft verschillende belangrijke posities ingenomen op het gebied van verkoop, product, marketing en communicatie. Hij heeft een unieke visie, die instrumenteel zal zijn in het vormgeven van de steeds grotere gerichtheid op EV in de show.



"Elektrische voertuigen staan op het punt om enorm te gaan groeien in de VS. De volgende generatie EV's zal sneller opgeladen kunnen worden, en dus moeten we ons richten op de ontwikkeling van een uitgebreid, open en ultrasnel oplaadnetwerk" zei Giovanni Palazzo, President en CEO van Electrify America. "Ik kijk ernaar uit deel uit te gaan maken van de Raad van Advies, waarin belanghebbenden op het gebied van mobiliteit zitten, om de uitdagingen en kansen waarmee de branche te maken heeft te bespreken."



De Raad van Advies van AutoMobility LA bestaat uit een diverse mix van experts die de snel veranderende autobranche vertegenwoordigt. De leden van de Raad zorgen voor waardevolle inzichten en helpen ieder jaar de richting van de show te bepalen. Bij AutoMobility LA worden voertuigen geïntroduceerd, u maakt er de kenmerkende hackathon mee, een startupwedstrijd voor voertuigen en haar bekroonde mobiliteitscongres, waar experts van bedrijven zoals Amazon Alexa Auto, BMW Group, Google, Lyft, Panasonic, Volvo en Waymo op het podium hebben gestaan.



"Het is van belang dat Giovanni zich bij de Raad van Bestuur van AutoMobility LA heeft gevoegd om de autobranche te kunnen transformeren," zei Lisa Kaz, CEO van de LA Auto Show en AutoMobility LA. "Elektrificatie is niet alleen een trend, maar een belangrijk onderdeel van de wijze waarop wij als consumenten in de toekomst van A naar B zullen reizen."



De aanstelling van Palazzo volgt op meerdere nieuwe aanstellingen in de Raad van Bestuur van AutoMobility LA. Nieuwe leden zijn onder andere Danny Stillion, partner en executive design director van IDEO; Kerry Lebel, head of marketing voor Amazon Alexa Automotive; Manny Lopez, lead analyst van de Mobility Group bij General Motors; en Mike Dosenbach, Digital Hub lead en senior engineering manager van Mercedes-Benz Research & Development North America, Inc. (MBRDNA).



AutoMobility LA(TM) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2491911-1&h=1916398111&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2491911-1%26h%3D4176907803%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D360211851%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fautomobilityla.com%25252F%2526a%253DAutoMobility%252BLA%2525E2%252584%2525A2%26a%3DAutoMobility%2BLA%25E2%2584%25A2&a=AutoMobility+LA%E2%84%A2] brengt professionals uit de branche en media samen van 18 tot 21 november, en de LA Auto Show® verwelkomt het publiek van 22 november tot 1 december in het LA Convention Center.



Ga voor meer informatie over AutoMobility LA en haar Raad van Bestuur naar automobilityla.com.



Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) werd opgericht in 1907 en is ieder jaar de eerste grote Noord-Amerikaanse autoshow. In 2016 gingen de Press & Trade Days van de show samen met de Connected Car Expo (CCE), om samen AutoMobility LA(TM) te worden, de eerste handelsshow waarin de technologiesector en de autosector samen komen om nieuwe producten en technologieën te lanceren, en de meest urgente kwesties voor de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2019 vindt van 18-21 november plaats in het Los Angeles Convention Center, met tussentijdse introducties van nieuwe voertuigen van producenten. LA Auto Show 2019 is van 22 november tot 1 december geopend voor het publiek . Bij AutoMobility LA doet de nieuwe autobranche zaken, onthullen zij grensverleggende nieuwe producten en doen zij strategische aankondigingen voor de internationale media en brancheprofessionals uit de hele wereld. LA Auto Show wordt ondersteund door de Greater L.A. New Car Dealer Association en is eigendom van en wordt uitgevoerd door ANSA Productions. Ga voor het laatste shownieuws en informatie over de LA Auto Show naar Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2491911-1&h=1002937355&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2491911-1%26h%3D2190608909%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D1202015780%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttp-3A__twitter.com_LAAutoShow%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DTt-77OHS-KfRthAy3Fwghk0rQP3KxW8bEF-fMKUWSUw%252526e%25253D%2526a%253DTwitter%26a%3DTwitter&a=Twitter], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2491911-1&h=1247948427&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2491911-1%26h%3D506679308%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D2694359336%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttp-3A__facebook.com_LAAutoShow%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253Dg9Muue1fpMqfQZ5iBd9AQOO9MYhtn25jvoneFdQ6RUY%252526e%25253D%2526a%253DFacebook%26a%3DFacebook&a=Facebook] of Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2491911-1&h=1960555600&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2491911-1%26h%3D1417059731%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D884263836%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__www.instagram.com_laautoshow_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253D_Xqx8cKOFswACzHtbWMGfpDwKgg9yTjtu73e-RLFRXA%252526e%25253D%2526a%253DInstagram%26a%3DInstagram&a=Instagram] en schrijf u in voor nieuwsberichten op http://www.laautoshow.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2491911-1&h=520217799&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2491911-1%26h%3D1161414424%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D3764946815%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttp-3A__www.laautoshow.com_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DsTiNeDCltXjU6kWP_PPocHZCp38fEQ3ElHrVZd5mZAU%252526e%25253D%2526a%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.laautoshow.com%25252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.laautoshow.com%252F&a=http%3A%2F%2Fwww.laautoshow.com%2F]. Ga voor meer informatie over AutoMobility LA naar https://www.automobilityla.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2491911-1&h=2042886361&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2491911-1%26h%3D2385130715%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D2418306117%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttp-3A__www.automobilityla.com_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253De0U33suBBuohVwGwJ5k8TQPRZ18qA3GhQP4HUK7PVmY%252526e%25253D%2526a%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.automobilityla.com%25252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.automobilityla.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.automobilityla.com%2F] en volg AutoMobility LA op Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2491911-1&h=2379128457&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2491911-1%26h%3D3676966589%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D531825851%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__twitter.com_automobilityla-3Flang-3Den%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DI-SeIZ2UcOCLBxKwl-HelftA_JwVQEoc7z7CLXh2ciU%252526e%25253D%2526a%253DTwitter%26a%3DTwitter&a=Twitter], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2491911-1&h=953833740&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2491911-1%26h%3D3189322547%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D918639952%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__www.facebook.com_automobilityla_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DBghFsobugMQzD_jTRzgvWugIM8Zjq_EWKthIo09QAUI%252526e%25253D%2526a%253DFacebook%26a%3DFacebook&a=Facebook] of Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2491911-1&h=2615471048&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2491911-1%26h%3D4193396482%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D3410101566%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__www.instagram.com_automobilityla_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DDhXARHgccri7aqVjW4fNJ33toDz3OKMKBPQzLVKKlyM%252526e%25253D%2526a%253DInstagram%26a%3DInstagram&a=Instagram].



CONTACTEN MEDIA: FleishmanHillard FH.LAAUTOSHOW.TEAM@fleishman.com [mailto:FH.LAAUTOSHOW.TEAM@fleishman.com] 310-482-4270



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2491911-1&h=1909442427&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2491911-1%26h%3D2496471751%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F479829%252FAutomobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F479829%252FAutomobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F479829%2FAutomobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg]



Web site: http://www.laautoshow.com/