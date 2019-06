Chargebee breidt activiteiten in Europa uit

Opening hoofdkantoor in Amsterdam ter ondersteuning van verkoopactiviteiten in Europa



AMSTERDAM, 12 juni, 2019 /PRNewswire/ --In het kader van de uitbreiding van diens activiteiten in Europa, kondigde Chargebee [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2492196-1&h=1796875340&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2492196-1%26h%3D27023373%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fcts.businesswire.com%252Fct%252FCT%253Fid%253Dsmartlink%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.chargebee.com%2526esheet%253D51775261%2526newsitemid%253D20180320005567%2526lan%253Den-US%2526anchor%253Dwww.chargebee.com%2526index%253D1%2526md5%253D4fe4c098c95485b5338960297747a086%26a%3DChargebee&a=Chargebee], een opkomende toonaangevende onderneming op het gebied van SaaS abonnementenbeheer en aanbieder van een oplossing voor herhaaldelijke facturatie die door duizenden klanten in 53 landen wordt gebruikt, vandaag de opening aan van diens Europese hoofdkantoor in Amsterdam. Met dit nieuwe hoofdkantoor zal Chargebee beter in staat zijn om de groei en dienstverlening door heel Europa te ondersteunen.



De Europese activiteiten zullen worden geleid door de heer Germain Brion, die tevens de functie van VP of Sales vervult. Chargebee verwacht in de komende jaren ongeveer 75 banen te creëren op het gebied van Marketing, Sales en Support.



"Europa is het snelst groeiende onderdeel van onze business," aldus Krish Subramanian, medeoprichter en CEO van Chargebee. "Dankzij de centrale ligging en de hoog opgeleide, meertalige beroepsbevolking is Amsterdam de ideale locatie om onze Europese klanten te bedienen en ondersteunen, en dat geldt uiteraard ook voor onze potentiële klanten."



Chargebee's plug-and-play oplossing biedt eigenaren van nieuwe bedrijven en andere ondernemers de mogelijkheid een soepele en optimale abonnementsbeleving te creëren, zonder dat ze daar ook maar één regel code voor hoeven te schrijven. Voor groeiende ondernemingen is er Chargebee's krachtige REST API waarmee facturatiestromen kunnen worden aangepast. Chargebee is geïntegreerd in betalingsgateways als Adyen, PayPal en Stripe en in zakelijke applicaties, zoals Quickbooks, Salesforce en Xero. De onderneming wordt ondersteund door Accel Partners, Tiger Global en Insight Venture Partners en sloot recentelijk in 2018 een door Insight Venture Partners geleide serie C-financiering van $18 miljoen af. Klanten van Chargebee zijn, naast de Europese klanten Doodle, GetAccept, Hoxton Mix en Riddle, o.a. ABInBev, Freedom, Freshworks en Fujitsu.



De onderneming is al EU-GDPR, PCI-DSS, SOC-I en SOC-II gecertificeerd. Chargebee bevindt zich daarmee in een goede uitgangspositie om niet alleen met oplossingen te komen voor de complexe uitdagingen van Europese klanten, die zich geconfronteerd zien met een steeds omvangrijker wordende normering en regelgeving, maar ook om ze te helpen uit te breiden buiten de regio.



Om de Europese activiteiten kracht bij te zetten, stelt Chargebee diens platform voor abonnementenbeheer voor tijdens de SaaStr Europa [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2492196-1&h=2581367797&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2492196-1%26h%3D3536779610%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.saastreuropa.com%252F%26a%3DSaaStr%2BEuropa&a=SaaStr+Europa], die op 12-13 juni 2019 in Parijs plaatsvindt. Voor een demo kunt u tijdens de beurs terecht bij stand #1 of neem contact op via e-mail: dbtcom@gmail.com [mailto:dbtcom@gmail.com].



Over Chargebee Chargebee automatiseert de inkomstenstromen van snel groeiende, op abonnementen gebaseerde bedrijfsactiviteiten. Het SaaS-platform biedt bedrijven de mogelijkheid om abonnementen, facturatie en betalingen te automatiseren en binnenkomende betalingen te verwerken. Daarnaast genereert het platform belangrijke rapporten en cijfers en biedt inzicht in de abonnementsactiviteiten, op basis waarvan ze hun omzet kunnen beheren en vergroten. Chargebee werd in 2011 opgericht en wordt in ruim 50 landen door 1.700 bedrijven gebruikt en werkt met ruim 120 verschillende valuta. Kijk voor meer informatie op: www.chargebee.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2492196-1&h=3518617719&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2492196-1%26h%3D3400939312%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fcts.businesswire.com%252Fct%252FCT%253Fid%253Dsmartlink%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.chargebee.com%2526esheet%253D51775261%2526newsitemid%253D20180320005567%2526lan%253Den-US%2526anchor%253Dwww.chargebee.com%2526index%253D1%2526md5%253D4fe4c098c95485b5338960297747a086%26a%3Dwww.chargebee.com&a=www.chargebee.com] of volg ons via Twitter @chargebee [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2492196-1&h=3881438612&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2492196-1%26h%3D1697839831%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.chargebee.com%252Fpress%252Fbest-subscription-revenue-recogniton%252F%26a%3D%2540chargebee&a=%40chargebee].



