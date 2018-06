Manchester City gaat mondiaal partnerschap aan met AvaTrade

DUBLIN, June 12, 2018 /PRNewswire/ --





- AvaTrade was de regionale partner voor China, Azië en Latijns-Amerika van

Manchester City, maar gaat nu een nieuw mondiaal meerjarig partnerschap met City aan

- Vooraanstaande online handelsbroker breidt zijn rol uit als de online handelspartner

van de club





De Engelse voetbalclub, Manchester City, die in de Engelse eredivisie speelt, heeft een nieuwe meerjarig partnerschap waarin AvaTrade aangekondigd de mondiale online officiële handelspartner van de club wordt. Deze nieuwe deal is een uitbreiding van AvaTrade's eerdere rol als de regionale partner van City in China, Azië en Latijns-Amerika.



Voor het zien van de Multimedia News Release, klik hier:



https://www.multivu.com/players/uk/8346351-manchester-city-partnership-avatrade



AvaTrade is een vooraanstaande online broker met een wereldwijd klantenbestand. Het bedrijf zorgt voor een revolutie in de wereld van online handelen met een innovatieve, gebruikersvriendelijke handelsomgeving gebouwd op de meest geavanceerde platformen.



Via dit partnerschap biedt AvaTrade zijn klanten en bedrijfspartners in de hele wereld exclusieve City-promoties, -prijzen en VIP-reisjes naar het Etihad Stadium van de club in Manchester, met ervaringen die 'geld niet kan kopen'.



Damian Willoughby, senior vice-president van Partnerships bij City Football Group, zei: "We zijn verheugd dit nieuwe partnerschap met AvaTrade te kunnen aankondigen en onze onderlinge relatie te verlengen. We zijn onder de indruk van AvaTrade's inzet voor innovatie en het op zich nemen van een leiderschapsrol in zijn branche, waarden die we bij Manchester City delen. We zijn opgetogen over de voortzetting van onze relatie met AvaTrade en dat we kunnen helpen de betrokkenheid van City-fans in de hele wereld te vergroten."



Dáire Ferguson, AvaTrade CEO zegt: "Als een van de meest gereguleerde en vertrouwde brokers in de branche is het mondiale partnerschap van AvaTrade en Manchester City een belangrijke stap om handelen voor iedereen over de hele aardbol toegankelijk te maken. Het is essentieel dat iedere voetbalfan en investeerder wereldwijd zich ervan bewust is dat zij alles kunnen bereiken als ze zich ervoor inzetten. We voorzien onze klanten van de best mogelijke technologie, tools, systemen en training; en zij hebben op hun beurt de mogelijkheid om deze kennis op onze handelsplatformen in financieel succes om te zetten."



AvaTrade heeft 16 kantoren verspreid over de wereld en een hoofdkantoor in Dublin, Ierland, en is werkzaam onder zes wereldwijd gereguleerde organen in de EU, Japan, Australië, Zuid-Afrika, de Britse Maagdeneilanden en het Midden-Oosten. De eerste en belangrijkste verbintenis van de broker is om mensen in staat te stellen met vertrouwen te investeren en handelen in een innovatieve en betrouwbare omgeving; ondersteund door de beste technologie, klantenservice en compromisloze integriteit.



Over Manchester City Football Club



Manchester City FC is een Engelse eerstedivisieclub die in 1880 onder de naam St Mark's West Gorton is opgericht. In 1894 werd de officiële naam Manchester City FC en sindsdien heeft de club de UEFA Cup Winners' Cup gewonnen, vier League Championship-titels, waaronder drie Premier League-titels (2012, 2014, 2018), en vijf FA Cups. Manchester City FC is een van de acht teams die de City Football Group vormen en heeft onder andere New York City FC en Melbourne City FC als zusterclubs.



Onder manager Pep Guardiola, een van de managers in wereldvoetbal met de meeste onderscheidingen, speelt de club zijn thuiswedstrijden en de UEFA Champions League-thuiswedstrijden in het Etihad Stadium, een spectaculair stadion met 55.000 zitplaatsen dat sinds 2003 de thuisbasis van City is. Het stadion bevindt zich op de grotere Etihad Campus, die ook de City Football Academy omvat. Dit is een moderne prestatietraining- en jeugdontwikkelingsfaciliteit in het hart van East Manchester. De City Football Academy beschikt over een Academy Stadium met een capaciteit van 7000 en dit is ook de plek waar de Manchester City Women's Football Club en de Elite Development Squad hun dagelijkse training hebben en competitieve thuiswedstrijden spelen.



Ga voor meer informatie naar http://www.mancity.com



Over AvaTrade



AvaTrade, de meest vooraanstaande forex- en CFD-broker, werd in 2006 opgericht en biedt meer dan 250 financiële instrumenten, waaronder forex, aandelen, grondstoffen, indices, cryptovaluta's en vanille-opties. Klanten van AvaTrade genieten van toegang tot verschillende geavanceerde handelsplatformen, kunnen onderweg handelen dankzij de innovatieve mobiele app AvaTradeGO, hebben toegewijde accountmanagers en er is een live klantenservice die 24/5 beschikbaar is in 14 talen. AvaTrade is handelaren van alle niveaus van dienst en staat verder voor veilig handelen met geavanceerde encryptie en volledig gescheiden rekeningen.



Meer informatie over AvaTrade vindt u op http://www.avatrade.nl



