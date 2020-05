COVID-19-patiënten verzorgd met behulp van EarlySense's oplossing voor contactloze continue bewaking in toonaangevend ziekenhuis in Nederland

Patiëntbewaking op afstand houdt bij wat de belangrijkste veranderingen in de patiënt zijn, maakt vroegtijdige detectie mogelijk terwijl de blootstelling voor het gezondheidspersoneel verminderd wordt



WOBURN, Massachusetts, 12 mei 2020 /PRNewswire/ -- EarlySense [https://www.earlysense.com/], de wereldleider in oplossingen voor contactloze continue bewaking binnen het zorgcontinuüm, kondigde vandaag aan dat het toonaangevende Nederlandse ziekenhuis Franciscus Gasthuis & Vlietland [https://www.franciscus.nl/] extra EarlySense-units heeft geïnstalleerd op zijn longafdeling dat onlangs is uitgebreid met 12 bedden. Met de EarlySense-units kunnen COVID-19-patiënten voortdurend bewaakt worden terwijl er bescherming geboden wordt aan het zorgpersoneel.



De nieuwe uitbreiding volgt op de succesvolle implementatie in 2018 van EarlySense-monitors op de longafdeling van het ziekenhuis dat 28 bedden telt. Deze monitors hebben geholpen bij het vroegtijdig opsporen en voorkomen van ongewenste voorvallen, zoals code blauw-situaties als gevolg van een hart- of ademhalingsstilstand en ICU-transfers die voorkomen hadden kunnen worden. Dit volgt op het succesvolle gebruik van EarlySense in de zorg voor COVID-19-patiënten in het Sheba-ziekenhuis in Israël, en de installatie in meer dan 40.000 patiëntbedden in wereldwijde zorginstellingen.



"We zetten ons in om onze patiënten het hoogste niveau van zorg te bieden, en om onze verpleging uit te rusten met geavanceerde technologieën om hen te helpen succesvol te zijn," aldus Lex Kahlmann, zorgmanager longziekten in het Franciscus Gasthuis & Vlietland.



Het EarlySense-systeem voor contactloze continue bewaking (CFCM) houdt meer dan 100 patiëntgegevenspunten per minuut bij, inclusief ademhalingsfrequentie en hartslag en -bewegingen. De patiënt hoeft hiervoor niet te worden aangeraakt. De sensor, geplaatst onder de matras van de patiënt, verzendt realtime patiëntgegevens naar een scherm buiten de kamer van de patiënt, waardoor klinische veranderingen vroegtijdig gedetecteerd kunnen worden zodat de noodzaak voor het personeel om beschermende ziekenhuiskleding te dragen en isolatiegebieden te betreden verminderd wordt. Als contactloze bewakingsoplossing zijn er geen kabels of andere draagbare apparaten die aangepast moeten worden of waarvoor het lichaam van de patiënt aangeraakt dient te worden. Het gezondheidspersoneel wordt gewaarschuwd wanneer er zich een verandering voordoet in de vitale functies van de patiënt, en deze realtime waarschuwingen zorgen ervoor dat potentieel schadelijke gebeurtenissen eerder geïdentificeerd en voorkomen kunnen worden.



"Al meer dan tien jaar worden zorgteams over de hele wereld geholpen door contactloze continue bewaking om realtime veranderingen in de toestand van de patiënt te identificeren wat leidt tot verbeterde zorg en veiligheid," aldus Matt Johnson, CEO van EarlySense. "We zijn er trots op dat we, samen met onze lokale partner Devices4Care, het Franciscus Gasthuis & Vlietland een klinisch bewezen technologie kunnen bieden waarmee COVID-19-patiënten op afstand en veilig kunnen worden verzorgd. EarlySense is verheugd om deze technologie aan anderen instellingen overal ter wereld te kunnen leveren in een poging om het gezondheidspersoneel en de patiënten te beschermen tijdens de wereldwijde strijd tegen COVID-19."



Over Franciscus Gasthuis & Vlietland



Franciscus Gasthuis & Vlietland maakt deel uit van de Topklinische ziekenhuizen in Nederland. Het ziekenhuis legt de nadruk op het leveren van hoogwaardige zorg, en is een erkende instelling voor medisch onderwijs en onderzoek. Het professionele en gemotiveerde personeel vormt de kern van de instelling dat verspreid is over 5 locaties, en 4.600 medewerkers en meer dan 350 medische specialisten telt. https://www.franciscus.nl [https://www.franciscus.nl/]



Over EarlySense



EarlySense® is de wereldleider op het gebied van oplossingen voor contactloze continue bewaking binnen het zorgcontinuüm. Het EarlySense-systeem dat wereldwijd gebruikt wordt in ziekenhuizen en post-acute zorginstellingen, helpt zorgverleners bij het vroegtijdig opsporen van mogelijke ongewenste voorvallen met patiënten, inclusief code blauw-situaties die het gevolg zijn van een hart- of ademhalingsstilstand, het vallen van een patiënt, decubituswonden, vermijdbare ICU-transfers en heropnames in het ziekenhuis. Het EarlySense-systeem verzamelt kritische informatie over de patiënt waardoor zorgverleners vroegtijdig gewaarschuwd worden over mogelijk ongewenste voorvallen. Het bedrijf werkt samen met toonaangevende wereldwijde technologiebedrijven waaronder Hillrom, Philips, Welch Allyn, en Mitsui. EarlySense is gevestigd in Ramat Gan, Israël en Woburn, Massachusetts, VS.



