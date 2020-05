MyGroser verwacht snellere groei in online levensmiddelenhandel; opent investeringsronde voor uitbreiding in Zuidoost-Azië

-- Service leidt duidelijk naar winstgevendheid dankzij de bewezen

KUALA LUMPUR, Maleisië, 12 mei 2020 /PRNewswire/ -- De toonaangevende onafhankelijke online boodschappenservice MYGROSER (www.mygroser.com [http://www.mygroser.com/]), heeft vandaag bekendgemaakt dat het haar bezorgingscapaciteiten heeft verbeterd om consumenten en bedrijven in Maleisië verder te ondersteunen nu het land worstelt met de reactie op de pandemie. MyGroser biedt vers voedsel, verse producten, bakwaren, essentiële producten, en boodschappenbezorgdiensten in de Maleisische boodschappen- en supermarktruimte met een grootte van $ 20 miljard. Het bleef beschikbaar tijdens de 'Movement Control Order' (MCO) in het land, en bezorgde dagelijks boodschappenbestellingen bij duizenden consumenten tijdens de nationaal ingeperkte bewegingsvrijheid.



"We hebben de vraag naar de bezorging van boodschappen plaatselijk zien groeien met meer dan 1000 procent in het eerste deel van dit jaar, en onze eigen inkomsten en het aantal bezorgingen per dag groeiden alleen al de laatste twee maanden met een factor 10. Daarom versnellen wij onze uitbreidingsplannen om beter te kunnen voldoen aan de vraag naar gemakkelijke, verse en betaalbare producten, dagelijkse benodigdheden en boodschappen die wij zien bij onze particuliere en zakelijke klanten," aldus Stephen P. Francis, CEO van MyGroser.



Ter ondersteuning van deze groei opent MyGroser haar eerste publieke financieringsronde om haar doelstelling om binnen 12 maanden winstgevend te zijn met snel daarna uitbreiding naar andere steden in Maleisië te verwezenlijken. Deze ronde, waarin investeringen worden afgesloten op een doorlopende basis, wordt aangewend ter ondersteuning van de inkomende klantvraag die door middel van strategische partnerschappen al is veiliggesteld voor de komende 24 maanden. De dienst wordt geleid door een divers team van managers en oprichters die ʹs werelds grootste merken op het gebied van e-commerce, entertainment, logistiek, digitaal oproepbare taxidiensten en finance hebben geholpen met het opbouwen van hun aanwezigheid, markt en winstgevendheid in Maleisië en de regio.



Het is september 2019 gelanceerde MyGroser is exponentieel gegroeid dankzij de consumentenvraag naar een kruideniersmerk dat zich richt op gemak, versheid en waarde. Door het werken tijdens de MCO kon MyGroser technologische verbeteringen inzetten en het aantal dagelijkse bezorgmomenten vergroten door effectief gebruik van een flexibele, zelf ontwikkelde techniek en een hoogwaardig, cloudstore gedreven model voor boodschappendiensten.



Naast het beschikbaar hebben van de dienstverlening en het vergroten van het aan dagelijkse bezorgmomenten, heeft MyGroser zich voorbereid op groei in belangrijke steden in het land. Dat heeft het bedrijf gedaan door strategisch gebruik te maken van haar eigen wagenpark en die van partners; het fulltime trainen van verzamel-, inpak- en bezorgingsteams; cloudstores voor een altijd voldoende voorraad van snelverkopende artikelen; en MyGroser's eigen technologiestapel waarmee het zich kon aanpassen aan de huidige snelle groei.



Een op machine learning gebaseerde supply chain management, nieuw productaanbod, een verbeterde boodschappenlijst en nieuwe lidmaatschapaanbiedingen staan op de lijst van volgende verbeteringen.



Deze plannen maken deel uit van MyGroser's driejarenplan voor het realiseren van regionale dekking terwijl de dienst de moderne boodschappenactiviteiten opnieuw uitvindt op aanvraag en op een hoogwaardige, betaalbare manier. Op deze manier kan het beter voldoen aan een bestaande consumentenvraag naar online boodschappen ter waarde van meer dan $ 300 miljard per jaar in de regio, dankzij doorlopende groei en de vraag naar online diensten.



Gebouwd voor winstgevende en doelgedreven groei



MyGroser is volledig digitaal; beschikbaar via internet, op iOS en Android, en wordt aangedreven door haar eigen technologiestapel. Unieke, op maat gemaakte snelle software die eenvoudig te gebruiken is met veilige betalingssystemen, vormt het fundament van een systeem waarin de klant centraal staat en waarmee klanten in Maleisië snel het online boodschappen hebben omarmd.



In MyGroser zijn haar eigen solutions voor inventaris, opslag, klantmanagement en routing geïntegreerd, waarmee de dienst haar eigen aanbiedingen kan beheren. Dit is van groot belang geweest bij het beschikbaar houden van de dienst tijdens de pandemische periode en zal cruciaal blijven bij groei van het merk.



MyGroser bezit haar volledige eigen toeleveringsketen - cloudstores met activiteiten op supermarktschaal worden geleid door een team met meer dan zestig (60) jaar gecombineerde ervaring in de boodschappenindustrie. Zij kopen direct van duizenden lokale en regionale merken, leveranciers, fabrikanten en producenten. De dienst heeft een lijst van meer dan 12.000 producten tegen concurrerende prijzen en gericht op dagelijks waarde.



Bezorgingen worden gedaan door toegewijde fulltime bezorgteams met focus op de omgang met boodschappen. Dit betekent dat de bezorgdiensten zeker en veilig zijn voor consumenten, en zij die omgaan met levensmiddelen zijn getraind om te werken of een hoger niveau van veiligheid en hygiëne. Verpakking is eco-gevoelig, waaronder het gebruik van herbruikbare tassen en dozen voor bezorging.



Over MyGroser



MyGroser is de enige onafhankelijke, volledig door technologie aangedreven online boodschappendienst van haar soort in Maleisië. Het bedrijf biedt particuliere en zakelijke klanten bezorgdiensten en toegang tot een groeiend aanbod van 12.000 items aan verse producten (vlees, zeevruchten, groenten), fruit en zuivelproducten, diepvriesvoedsel, droog voedsel, boodschappen, hoogwaardige producten en dagelijkse benodigdheden. MyGroser werkt met haar eigen speciale verzamel-, inpak- en bezorgteams. Ook werkt het bedrijf met de beste vertrouwde merken ter wereld die je kent van de supermarkt om de hoek en met lokale kwekers om de producten waar jij van houdt eenvoudig bij jou te bezorgen via een veilige webervaring. Door onze geavanceerde technologie kan je weken van tevoren jouw bestelling inplannen. Bepaalde bestellingen worden zelfs gratis bezorgd. Kijk voor meer informatie op www.mygroser.com [http://www.mygroser.com/].



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1166241/Stephen_Francis_And_Michele_Mahendra_Co_Founders.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1166241/Stephen_Francis_And_Michele_Mahendra_Co_Founders.jpg]



