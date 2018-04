Première voor eerste geheel elektrische truck van Volvo Trucks

GÖTEBORG, Zweden, April 12, 2018 /PRNewswire/ --



Volvo Trucks introduceert de eerste geheel elektrische truck voor commercieel gebruik: de Volvo FL Electric voor stedelijke distributie, afvaltransport en andere taken. De verkoop en de serieproductie van het nieuwe model gaan in Europa volgend jaar van start. Met deze productintroductie neemt Volvo Trucks het voortouw bij oplossingen voor elektrisch goederentransport in steden.



Voor het zien van de Multimedia News Release, klik hier: https://www.multivu.com/players/uk/8305051-premiere-volvo-trucks-first-all-electric



"Met trots presenteren we deze eerste van een reeks Volvo-trucks met volledig elektrische aandrijving voor het reguliere verkeer. Met dit model maken we duurzame, stedelijke ontwikkelingen mogelijk met de voordelen die elektrische trucktransporten met zich meebrengen", zegt Claes Nilsson, President Volvo Trucks.



Met betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast in de stad zijn er minder beperkingen voor huizenbouw en infrastructuur dan nu het geval is. Een elektrische truck zonder uitlaatgassen kan worden toegepast in overdekte terminals en milieuzones. Het lage geluidsniveau van de trucks maakt het mogelijk om meer werk 's nachts uit te voeren, zodat het overdag minder druk is op de weg.



Er is veel interesse op de markt voor elektrische trucks. Veel potentiële klanten vragen naar de mogelijkheden die de nieuwe technologie biedt en wat voor invloed dit kan hebben op hun activiteiten.



"Om de overgang veilig en soepel te laten verlopen, bieden we holistische oplossingen op basis van de afzonderlijke behoeften van elke klant voor wat betreft rijcycli, laadvermogen, bedrijfstijd, actieradius en andere parameters. Zo'n oplossing kan van alles omvatten, van routeanalyse en accuoptimalisatie tot onderhoud en financiering. Volvo Trucks werkt nauw samen met verschillende leveranciers van oplaadapparatuur. Het doel is altijd om klanten een hoge mate van bedrijfstijd en productiviteit te bieden", zegt Jonas Odermalm, hoofd productstrategie voor Volvo FL en Volvo FE bij Volvo Trucks.



Het aanbod van Volvo Trucks wordt ondersteund door de gezamenlijke expertise van Volvo Group op het gebied van elektrische transportoplossingen. Zusterbedrijf Volvo Bus heeft vanaf 2010 meer dan 4000 elektrische bussen verkocht. De technologie voor aandrijving en energieopslag die wordt toegepast in de Volvo FL Electric, is vanaf het allereerste begin grondig beproefd en getest. Het uitgebreide Volvo Trucks-netwerk zorgt voor verkoop, service en levering van onderdelen.



"Uit ervaring weten we hoe belangrijk het is dat steden, energieleveranciers en voertuigfabrikanten samenwerken om grootschalige elektrificatie mogelijk te maken. Met aantrekkelijke subsidieregelingen, afspraken over normen en een langetermijnstrategie voor stedelijke planning en uitbreiding van de infrastructuur voor laadstations, kan het proces stukken sneller gaan", aldus Jonas Odermalm.



Volgens Volvo Trucks is een holistische benadering voor elektrificatie van de transportsector essentieel om de voortdurende uitdagingen aan te gaan op gebieden als het genereren van elektriciteit en accu's.



"Om bijvoorbeeld te zorgen dat grondstoffen voor de accu's op een verantwoorde wijze worden gewonnen, werkt de Volvo Group met het Drive Sustainably-netwerk, dat speciaal tot doel heeft deze kwestie in de gaten te houden. De Volvo Group is ook betrokken bij verschillende projecten waarbij accu's van zware, elektrische voertuigen een tweede leven krijgen en worden gebruikt voor energie-opslag. Nog niet alle kwesties over het werken met accu's zijn opgelost, maar de Volvo Group werkt actief samen met andere belanghebbenden aan ontwikkelingen en oplossingen op dit gebied", zegt Jonas Odermalm.



De eerste trucks in de reeks Volvo FL Electric worden nu in bedrijf genomen door klanten in Göteborg, de thuisbasis van Volvo Trucks.



Technische gegevens





- Truck met volledig elektrische aandrijving voor distributie, vuilnisophaal

en andere toepassingen in stedelijke omgeving, GVW 16 ton.

- Aandrijflijn: elektromotor van 185 kW, max. vermogen/130 kW continu, transmissie met

twee versnellingen, aandrijfas, achteras. Max. koppel elektromotor 425 Nm. Max. koppel

achteras 16 kNm.

- Energieopslag: 2-6 lithium-ion accu's, in totaal 100-300 kWh.

- Radius: Tot 300 km.

- Opladen: AC-opladen via het lichtnet (22 kW) of DC-snelladen via CCS/Combo2 tot max.

150 kW.

- Oplaadtijd: Van lege naar geheel geladen accu's: snelladen 1-2 uur (DC-opladen), 's

nachts opladen tot 10 uur (AC-laden) met maximale accucapaciteit van 300 kWh.

- De eerste twee Volvo FL Electric-trucks worden ingezet door het

afvalverwerkingsbedrijf Renova en het transportbedrijf TGM.

- In het project Off Peak City Distribution worden de effecten bestudeerd van

nachtelijke goederentransporten in het centrum van Stockholm. Doordat ze de spits

kunnen vermijden, hebben de trucks slechts een derde van de tijd nodig voor hun

opdrachten vergeleken met overdag.





Video's met uitzendkwaliteit die een aanvulling vormen op dit persbericht, vindt u op http://www.thenewsmarket.com/volvotrucks



Fotomateriaal en films voor de pers zijn beschikbaar via de foto- en filmgalerij voor Volvo Trucks op http://images.volvotrucks.com



http://www.volvotrucks.nl



Bezoek http://www.thenewsmarket.com/volvogroup om toegang te krijgen tot video-uitzendingen van de Volvo Group. U kunt materiaal bekijken en aanvragen als MPEG2 file of Beta SP tape. De registratie en het videomateriaal zijn vrij voor de media. Filmmateriaal is ook te vinden op http://www.youtube.com/user/VolvoTrucks. Fotomateriaal is verkrijgbaar via Volvo Trucks' beeldenbank http://images.volvotrucks.com. Daarnaast is filmmateriaal (om te embedden) en highres fotomateriaal te vinden op onze Newsroom: (http://www.volvotrucks.com/trucks/netherlands-market/nl-nl/newsmedia/Pages/news_and_media.aspx )



http://www.volvotrucks.nl



Volvo Trucks levert een totaalpakket van transportoplossingen voor professionele en zakelijke klanten. Het bedrijf biedt een volledig assortiment van zware tot middelzware trucks en heeft een sterk internationaal netwerk van ruim 2.100 servicepunten in meer dan 130 landen. Volvo-trucks worden in 16 landen geassembleerd. In 2017 leverde Volvo wereldwijd meer dan 112.000 trucks af. Volvo Trucks maakt deel uit van de Volvo Group, een van 's werelds vooraanstaande fabrikanten van trucks, bussen, uitrusting voor de bouw en aandrijfsystemen voor scheepvaart en industriële toepassingen. De Volvo Group levert bovendien complete oplossingen op het gebied van financieringen en service. Het werk van Volvo Trucks is gebaseerd op de kernwaarden kwaliteit, veiligheid en zorg voor het milieu.







Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Charles Engelaar

Volvo Trucks

telefoon: +31 (0) 345-688-410 of +31(0)6-5142-7151

e-mail: charles.engelaar@volvo.com; of





Cynthia van 't Hoff, Volvo Trucks Nederland

telefoon : +31 (0) 345-688-427 of +31(0)6-2230-2461

e-mail: cynthia.van.t.hoff@volvo.com

Website http://www.volvotrucks.nl













(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/675665/Volvo_Electric_Trucks.jpg )