Belangrijke veiligheidsinformatie voor Kettcars met pneumatische banden

ENSE-PARSIT, Duitsland, March 12, 2018 /PRNewswire/ --



Kettcars zijn populaire skelters voor kinderen. De fabrikant KETTLER verstrekt zijn klanten de volgende preventieve veiligheidsinformatie om de kwaliteit en veiligheid van de skelters volledig te kunnen waarborgen: We kunnen de kans dat bij bepaalde Kettcar-modellen met pneumatische banden de plastic wielvelgen barsten niet volledig uitsluiten. Hierdoor kunnen splinters vrijkomen die in ongunstige gevallen letsel kunnen veroorzaken. De kans dat dit gebeurt, neemt toe wanneer de Kettcar overmatig belast wordt of wanneer de banden extra worden opgepompt.



Daarom verzoeken we klanten om hun Kettcars voorlopig niet te gebruiken en eerst meer informatie in te winnen op http://service.kettcar.de. Deze webpagina is speciaal ontwikkeld om deze veiligheidsinformatie te verstrekken. Klanten kunnen aan de hand van het artikelnummer en het serienummer van hun Kettcar controleren of deze veiligheidswaarschuwing betrekking heeft op hun skelter. Indien nodig staat op deze webpagina beschreven hoe ze de wielen kunnen vervangen.



Het artikelnummer en het serienummer, die nodig zijn voor de identificatie, zijn te vinden op het typeplaatje onder de vooras van de Kettcar. Op de website staat precies beschreven waar klanten het typeplaatje kunnen vinden en hoe ze het kunnen aflezen.



Deze veiligheidsinformatie geldt alleen voor een beperkt aantal Kettcar-modellen met pneumatische banden.



Op serienummers met identificatiecode B-2503 (bijv. B-2802, C-0204 etc.) of hoger is deze waarschuwing niet van toepassing. Op Kettcars met plastic banden is deze waarschuwing ook niet van toepassing.







Perscontact:

KETTLER GmbH

Stefanie Risse

Hauptstrasse 28

59469 Ense-Parsit

Duitsland

E-mail: presse@kettler.de