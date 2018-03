Open bankieren biedt perfecte omgeving voor integratie van FinTech in Japan

LONDON, March 12, 2018 /PRNewswire/ --



Een snel veranderende hoogwaardige zakelijke omgeving heeft de Japanse regering geinspireerd om in heel Europa een reeks evenementen te lanceren die informatie en een impuls leveren voor actieve discussies over de toekomstige kansen in de lucratieve en intelligente Japanse markt.



Op 19 februari startte in Londen een 'Japan You Didn't Know'-rondetafelgesprek in het kantoor van global management consulting firm A.T Kearney. Meer dan 20 bedrijfstakexperts van gevestigde financiele diensten en innovatieve FinTech-bedrijven, waaronder A.T. Kearney-partners Andrew Stewart, Nobuko Kobayashi en Simon Horner-Long woonden het evenement bij, evenals de heren Toshio Taki, bestuurslid van Money Forward en voormalig onderzoeker bij Nomura, en Alastair Lukies, CBE, oprichter van Motive Partners en premier Business Ambassador voor Fintech, die deelnamen als panelleden.



De discussie tijdens het evenement concentreerde zich op de impact van de nieuwe golf van financieel beheer, technologie, consumptiedenken en personalisatie die zich een weg baant door Japan, en hoe het land zijn beleid en regelgevingskader aanpast om buitenlandse investeerders te verwelkomen om voorspelbare voorwaarden voor versnelde groei te leveren.



Japan heeft de op twee na grootste economie ter wereld en heeft acht opeenvolgende kwartalen van stabiele macro-economische groei gezien. Gedreven door een transformatie van de markt door middel van gestratificeerde deregulering en internationale handelsovereenkomsten, ontwerpt Japan een efficiente en productieve omgeving die buitenlandse bedrijven verwelkomt om deel uit te maken van toekomstige kansen in de financiele dienstverlening.



"Er wordt veel gepraat over open bankieren in Europa, maar velen realiseren zich niet dat dit slechts de katalysator is voor een bredere beweging", zegt Toshio Taki. "Japan heeft zijn eigen extreem ambitieuze doelen wat betreft het openen van klantgegevens door banken en we verwachten dat in 2020 meer dan 80 banken API-normen overgenomen zullen hebben. Dit is een opmerkelijke prestatie die onopgemerkt lijkt te zijn gebleven, maar het biedt geweldige mogelijkheden voor bedrijven die op zoek zijn naar een nieuwe manier om toegang te krijgen tot consumentenmarkten op een manier die in Europa nog niet is bereikt.



"Om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van de consument heeft Japan nieuwe ontwikkelingen doorgemaakt, zoals programma's voor kunstmatige intelligentie. Deze verbeteren de toegankelijkheid en integratie in de financiele advies- en personal finance-markten," volgens Toshio Taki. "Dit soort innovaties biedt huiseigenaren, huurders en spaarders niet alleen meer zekerheid over hun financien, maar stelt ook dienstverleners in deze markten in staat om innovatieve oplossingen op andere soortgelijke markten te brengen."



"De groei van FinTech is een wereldwijde beweging die internationale grenzen en jurisdicties moet overstijgen en daarom erg opwindend is. Het is een echt transformationeel fenomeen," zegt Al Lukies. "We beginnen in te zien dat de internationale FinTech-beweging slechts zo sterk is als de som der delen. Het Verenigd Koninkrijk loopt voorop in FinTech en Japan heeft in de afgelopen jaren verbazingwekkende vooruitgang geboekt en heeft een uiterst vriendelijke omgeving voor FinTech-groei en expansie gekweekt. Dit geeft een nieuwe impuls aan de opkomst van een werkelijk wereldwijde FinTech-cultuur.



De Japanse regering blijft zijn markt transformeren tot een hoogwaardige zakelijke omgeving die voldoet aan de behoeften van wereldwijde bedrijven door middel van strategische investeringen en internationale partnerschappen. Door wereldwijd toonaangevende, hoogwaardige bedrijfsinvesteringen te bieden die bedrijven in staat stellen te groeien en te bloeien, genereert het land nieuwe en opwindende kansen in een economie die zijn regelgeving afstemt op die van andere geavanceerde economieen. Dit maakt een naadloze overgang mogelijk voor bedrijven die klaar zijn om uit te breiden naar nieuwe groeimarkten.



Er vonden ook rondetafelgesprekken plaats in Europa met evenementen in Duesseldorf (20 februari) en Muenchen (22 februari).







CONTACTPERSOON:

Yoshiro Taguchi

Counsellor, Office of Global Communications, Prime Minister's Office

yoshiro.tagichi.z9z@kantei.go.jp

+81-3-3581-0101









Neem voor meer informatie over het opzetten van een bedrijf in Japan contact op met de onderstaande JETRO*-kantoren in Europa.



*JETRO: Japan External Trade Organization (de Japanse externe handelsorganisatie): https://www.jetro.go.jp/en







JETRO Londen

Shotaro Inoue

Director of Investment

ldn_Invest@jetro.go.jp

+44-(0)20-7421-8317







JETRO Parijs

Patricia Cohen

Patricia_Cohen@jetro.go.jp

+33-(0)1-42-61-59-77