De nieuwste 360° camera van Brigade is voorzien van unieke, nieuwe aanpasbare functies

Brigade Electronics, de wereldleider op het gebied van voertuigveiligheid, heeft zijn nieuwste 360degree(s) camera-/monitorsysteem uitgebracht - de Backeye(R)360 BN360-200 - dat is voorzien van een reeks nieuwe en unieke functies die dode hoeken elimineren en de veiligheid verbeteren.



De technologie is ontwikkeld om te helpen met het manoeuvreren bij lage snelheden en biedt chauffeurs een uitgebreide, 360degree(s) panoramische weergave van de omgeving rondom het voertuig via een in de cabine gemonteerd scherm.



Uit onderzoek blijkt dat in het tijdsbestek waarin een bestuurder naar vier spiegels kijkt, de situatie beoordeelt en dan reageert op eventuele risico's, het voertuig wel 10 meter af kan leggen, zelfs als dit maar 5 km/u rijdt.1 De Backeye(R)360 BN360-200 pakt dit probleem aan door dode hoeken te elimineren en altijd maximaal zicht rondom het voertuig te bieden, waarbij de chauffeur slechts één scherm in de gaten hoeft te houden.



De Backeye(R)360 BN360-200 beschikt over alle functies van zijn voorganger (BN360-000) plus het nieuwe en unieke voordeel van aanpasbare software, die door slechts één monteur intuïtief kan worden ingesteld met gebruik van het beeldscherm en de bijbehorende IR afstandsbediening.



Het scherm biedt 19 verschillende weergaven, die geschikt zijn voor vrijwel alle toepassingen en omgevingen. Er zijn bijvoorbeeld opties voor staande en liggende weergave, volledige 360degree(s) weergave van de omgeving rondom het voertuig en gesplitste schermen die een beeld van 360degree(s) geven.



Aanpasbare triggers bieden een complete handsfree ervaring, zodat de chauffeur zich kan concentreren op het manoeuvreren en op mogelijke gevaren kan reageren.



Huib Slijkhuis from Brigade Electronics zegt het volgende over de nieuwe Backeye(R)360 BN360-200:



"De Backeye(R)360 BN360-200 is een opwindende nieuwe aanvulling op ons assortiment veiligheidscamera's. Aanpasbare schermweergaven en in het voertuig geïntegreerde systeemtriggers bieden een geheel nieuwe rijervaring en zorgen dat de bestuurder altijd 360degree(s) zicht rondom het voertuig heeft. Dit elimineert dode hoeken en verbetert de veiligheid van het wagenpark."



Meer informatie is te vinden op www.brigade-electronics.com/nl/ [http://www.brigade-electronics.com/nl ].



