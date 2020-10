70% VvE’s en corporaties onderzoekt verduurzaming, helft onzeker over veiligheid

Gistermiddag werd tijdens een live webinar de eerste handreiking voor de veilige plaatsing van zonnepanelen met opslagbatterij voor appartementen gepresenteerd door het Instituut voor Fysieke Veiligheid, Veiligheidsregio Rotterdam en Voor de VVE. Van de ruim 600 VvE’s, woningcorporaties, Gemeentes en beheerders die deelnamen, gaf 47% vooraf aan dat zij niet precies wist waar een installatie aan moet voldoen om veiligheid te waarborgen en 58% zei dat hier nog te weinig transparantie en helderheid over is. Bij gebrek aan passende wet – en regelgeving en gezien de onzekerheid bij VvE’s worden in de handreiking alle maatregelen en adviezen op bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch gebied omschreven. Hiermee wil men ernstige ongevallen, zoals brand, in de toekomst voorkomen.



- De handreiking is hier te downloaden: https://www.ifv.nl/nieuws/Paginas/Handreiking-voor-plaatsing-zonnepanelen-in-combinatie-met-Elektriciteit-Opslag-Systemen.aspx.



- Het webinar is hier terug te kijken:

Nu de salderingsregeling afgebouwd wordt, is de plaatsing van zonnepanelen met opslagbatterij een optie die 70% van de VvE’s onderzoekt. De opslagbatterij biedt een oplossing hiervoor omdat woningeigenaren hierdoor zelf de verkregen zonne-energie kunnen opslaan en gebruiken wanneer nodig. Onlangs werd in Maassluis het eerste verduurzamingsproject in Europa opgeleverd waarbij de 29 appartementseigenaren ieder een eigen meter en opslagbatterij per woning kregen. Met ruim 300 zonnepanelen op het dak van het complex kunnen zij nu volledig in hun energiebehoefte voorzien. Dit was tevens het eerste project waarbij aan alle maatregelen uit de handreiking werd voldaan.In Nederland zijn er zo’n 180.000 flatgebouwen, waarvan een grote meerderheid van de bewoners en beheerders wel zonnepanelen wil, maar waar voor meer dan de helft van de mensen de onzekerheid over veiligheid en gebrek aan duidelijkheid het proces vertragen. Van de aan het webinar deelnemende partijene en VvE leden heeft 21% al wel zonnepanelen geplaatst, waarvan 98% alleen voor de algemene ruimten. Terwijl er in de meeste gevallen wel sprake is van voldoende dakoppervlak om een zonnepaneelsysteem te plaatsen dat voorziet in alle benodigde energie van alle woningen en de algemene ruimte.Volgens het CBS werd vorig jaar 40% meer stroom door zonnepanelen opgewekt in Nederland. Het grootste deel van deze toename (70%) is toe te schrijven aan grotere installaties op daken van gebouwen en op de grond. Er was echter ook sprake van een aantal grote branden, die vaak het gevolg bleken van constructie- en installatiefouten. De handreiking zorgt ervoor dat alle betrokken partijen, zoals de VvE, installateurs en de brandweer, vanaf het begin weten waar zij op moeten letten en wat zij kunnen doen om veiligheidsrisico’s te minimaliseren.De website Veiligappartement.nl is het gezamenlijke platform dat de betrokken partijen opgezet hebben om het live webinar te organiseren en uit te zenden.