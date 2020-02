Speck kondigt nieuwe Perfect-Clear-hoesjes van Presidio aan voor Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ en Samsung Galaxy S20 Ultra

SAN MATEO, Californië, 12 februari 2020 /PRNewswire/ -- Vandaag kondigt Speck zijn reeks Presidio-hoesjes aan voor de Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ en Samsung Galaxy S20 Ultra, waaronder de gloednieuwe Perfect-Clear-reeks van Presidio. Het zijn de best beschermende doorzichtige hoesjes die Speck ooit heeft ontwikkeld: Perfect-Clear, Perfect-Clear met Impact Geo en Perfect-Clear met Grip-functie, een innovatieve, glasheldere coating die vergeling en verkleuring gegarandeerd voorkomt. Het volledige assortiment voor de Samsung Galaxy S20 serie is nu beschikbaar op SpeckProducts.eu [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2718777-1&h=857352778&u=https%3A%2F%2Fwww.speckproducts.eu.%2F&a=SpeckProducts.eu] en bevat ook de favorieten Presidio Pro en Presidio Grip.



https://mma.prnewswire.com/media/1089685/Press_EU_Family_Family_CA.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1089685/Press_EU_Family_Family_CA.jpg ]



Presidio Perfect-Clear is ontworpen om te laten zien hoe mooi de mobiele telefoon is, zonder in te leveren op de kwaliteit van de doorzichtigheid. De reeks geeft de gebruikers van doorzichtige hoesjes nu een breed aanbod van verschillende stijlen en functies. De nieuwe, geheel doorzichtige coating garandeert dat je toestel voor de rest van de levensduur niet verkleurt of vergeelt.



De Presidio Perfect-Clear met Grip biedt het beste van twee werelden: een doorzichtig hoesje om te kunnen laten zien hoe mooi het toestel is, maar een profielpatroon heeft om het hoesje gemakkelijker te kunnen vasthouden en te voorkomen dat het toestel uit je hand valt. Het gepatenteerde anti-slipprofiel van Speck aan de achterkant van het hoesje zorgt nu voor een extra stevige grip voor het versturen van berichten en het maken van foto's. Perfect-Clear met Impact Geometry behelst onder meer een schokdempend rubber rond de omtrek van het hoesje, voor bescherming tegen buitengewoon hard stoten van het toestel.



Alle Presidio-hoesjes van Speck voor de nieuwe Samsung Galaxy S20 serie zijn ontworpen om een val van het toestel tot wel vier meter hoogte te weerstaan, zonder dat het toestel daardoor zwaarder wordt. Elk hoesje heeft een verhoogde rand om het scherm van het toestel tegen krassen en breken te beschermen, en beschikt ook over een antimicrobiële Microban®-bescherming om bacteriële groei te voorkomen, waardoor het hoesje langer schoon en fris blijft.



Het assortiment van Speck voor Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra bevat onder meer het volgende:





-- Presidio Perfect-Clear (EUR29,95 - EUR34,95) -- Nieuwe, innovatieve

coating garandeert bescherming tegen vergelen en verkleuren.

-- Presidio Perfect-Clear met Impact Geometry (EUR29,95 - EUR34,95) --

Geeft de heldere structuur weer die voor een ongeëvenaarde

stootbescherming zorgt.

-- Presidio Perfect-Clear met Grip (EUR29,95 - EUR34,95) -- Combineert

stijl en functionaliteit met een anti-slipprofiel zodat het hoesje

gemakkelijk is vast te houden.

-- Presidio Pro (EUR29,95 - EUR34,95) -- Een dunne beschermhoes met een

zacht aanvoelende afwerking voor een betere uitstraling.

-- Presidio Grip (EUR29,95 - EUR34,95) -- Verhoogde rubberen randen voor

grip die meer vertrouwen geeft, om beter te kunnen gamen, berichten te

versturen en foto's te maken.

De hoesjes van Speck voor de Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra van Samsung zijn verkrijgbaar vanaf EUR29,95 via https://www.speckproducts.eu [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2718777-1&h=778085330&u=https%3A%2F%2Fwww.speckproducts.eu%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.speckproducts.eu].



Over Speck



Speck produceert bekroonde hoesjes die zijn ontworpen om het verschil te maken -- en te beleven. Sinds 2001 maken wij onderscheidende producten voor de beste smartphones, tablets en laptops ter wereld. Wij leveren een evenwichtig geheel van kunstzinnig ontwerp en bescherming die valtesten doorstaat, voor een zichtbaar en voelbaar verschil. Onze roots liggen in het hart van Silicon Valley, op het kruispunt van design en technologie, wat ons inspireert om op meesterlijke wijze ambachtelijke producten te vervaardigen. Wij geloven dat topklasse te vinden is in de details. Daaro gaan onze hoesjes verder dan superieure bescherming met prachtig ontwerp, strakke lijnen, en doelgerichte kenmerken. Wij maken hoesjes waarmee je overal gezien kunt worden en kunt genieten van je mobiele toestel. Leer ons kennen op speckproducts.com.



https://mma.prnewswire.com/media/178443/speck_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/178443/speck_logo.jpg]



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1089685/Press_EU_Family_Family_CA.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2718777-1&h=3333127904&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1089685%2FPress_EU_Family_Family_CA.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1089685%2FPress_EU_Family_Family_CA.jpg]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/178443/speck_logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2718777-1&h=1349155716&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F178443%2Fspeck_logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F178443%2Fspeck_logo.jpg]



CONTACT: Rachele Gillmar, press@speckproducts.com, 1-888-872-4445



Web site: https://www.speckproducts.eu/ http://www.speckproducts.com/