Sirtex Medical kondigt samenwerkingsverband met MIM Software Inc. aan.

Partnerschap bevordert innovatie en verhoogt de precisie van op levergerichte oncologische therapieën voor patiënten



WOBURN, Massachusetts, 12 februari 2020 /PRNewswire/ -- Sirtex Medical [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2715090-1&h=134928211&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2715090-1%26h%3D1804361229%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sirtex.com%252F%26a%3DSirtex%2BMedical&a=Sirtex+Medical], een toonaangevende fabrikant van gerichte leverkankertherapieën, kondigde vandaag een samenwerkingsverband aan met MIM Software Inc., een toonaangevende wereldwijde aanbieder van praktische imaging-oplossingen op het gebied van stralingsoncologie, radiologie, nucleaire geneeskunde, neuro-imaging en cardiale imaging. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zullen de gespecialiseerde verkoopteams van Sirtex in de Verenigde Staten, Europa en andere belangrijke wereldmarkten de MIM SurePlan(TM) LiverY90-software aanbieden naast de SIR-Spheres(® )Y-90 resin microspheres [harsmicrosferen] van het bedrijf om zo de behandelingsprecisie voor patiënten met levertumoren te verbeteren.



https://mma.prnewswire.com/media/926923/Sirtex_Medical_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/926923/Sirtex_Medical_Logo.jpg]



MIM SurePlan LiverY90 biedt tijdbesparende middelen en nabehandelingsdosimetrie voor interventieradiologen en nucleaire geneeskundigen die levertumoren met SIR-Spheres behandelen. Met de software kunnen artsen de dosis die door de microsferen geleverd worden snel berekenen, waardoor de behandelbeslissingen en patiëntenzorg verbeterd worden. De technologie bevat ook CT-, PET-, SPECT- en MRI-scans om gelijktijdig resultaten te leveren met betrekking tot sfeerafzetting, -dekking en geabsorbeerde dosis, waardoor artsen sneller geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over de volgende stappen die genomen moeten worden.



Naast een gedeelde missie om artsen te voorzien van de hulpmiddelen die zij nodig hebben om kanker te behandelen, delen Sirtex en MIM ook de toewijding om patiënten de beste zorg te bieden tijdens hun behandelingstraject.



"Gezien de overlapping van hun technologie en ons SIR-Spheres-product, hebben Sirtex en MIM een lange geschiedenis op het gebied van samenwerking met klinische zorgteams," aldus Kevin Smith, Chief Executive Officer van Sirtex. "En nu als partners, zullen we in staat zijn om onze expertise en middelen te combineren om een nog hoger niveau van ondersteuning te bieden tijdens de behandeling van levertumoren. We zijn blij om te kunnen zien hoe artsen zullen profiteren van deze samenwerking en hoe het uiteindelijk de behandelresultaten voor de patiënt zal verbeteren."



"We zijn trots en enthousiast om met Sirtex samen te gaan werken, vooral omdat het toegang zal geven tot gepersonaliseerde dosimetrie voor een groot aantal patiënten wereldwijd," aldus Andrew Nelson, Chief Executive Officer van MIM Software Inc. "De behandeling van levertumoren vereist een multidisciplinaire aanpak, en het is dus een natuurlijke evolutie voor bedrijven zoals de onze, om samen te werken om een nog sneller en hoger ondersteuningsniveau, alsmede hulpmiddelen voor behandelingsteams te kunnen bieden."



In de Verenigde Staten hebben de SIR-Spheres Y-90 resin microspheres de Premarket Approval (PMA) van de FDA ontvangen en is het product ingeschreven voor de behandeling van niet-resectabele metastatische levertumoren van primaire colorectale kanker in combinatie met intra-hepatische chemotherapie van de aderen waarbij floxuridine gebruikt wordt. SIR-Spheres Y-90 resin microspheres zijn goedgekeurd voor de behandeling van inoperabele levertumoren in Australië, de Europese Unie Argentinië, Brazilië, Canada en verschillende landen in Azië, zoals India en Singapore.



Over Selective Internal Radiation Therapy (SIRT - Radio-embolisatie) met behulp van SIR-Spheres Y-90 resin microspheres SIR-Spheres Y-90 resin microspheres is een medisch apparaat voor de behandeling van inoperabele levertumoren. SIRT is een minimaal invasieve behandeling waarmee hoge doses bètastraling met hoge energie direct aan de tumoren geleverd wordt. SIRT wordt door interventieradiologen en nucleaire geneeskundigen aan patiënten toegediend, waarbij miljoenen radioactieve harsmicrosferen via een katheter toegediend worden in de slagaders van de lever die bloed leveren aan de tumoren. Door de bloedtoevoer van de tumoren te gebruiken kunnen de microsferen zich selectief op de levertumoren richten met een stralingsdosis die tot 40 keer hoger is dan de dosis van conventionele radiotherapie, terwijl hierbij gezond weefsel wordt gespaard.



Over Sirtex Sirtex Medical is een wereldwijd bedrijf binnen de gezondheidszorg met kantoren in de V.S., Australië, Duitsland en Singapore, en het bedrijf werkt aan het verbeteren van resultaten bij kankerpatiënten. Ons huidige hoofdproduct is een gerichte radiotherapie voor leverkanker, dat de naam SIR-Spheres Y-90 resin microspheres draagt. Meer dan 100.000 doses zijn geleverd om patiënten met leverkanker te behandelen in meer dan 1.300 medische centra in meer dan 50 landen. Ga voor meer informatie naar www.sirtex.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2715090-1&h=1299830125&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2715090-1%26h%3D1740328638%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sirtex.com%252F%26a%3Dwww.sirtex.com&a=www.sirtex.com].



SIR-Spheres(®) is een geregistreerd handelsmerk van Sirtex SIR-Spheres Pty Ltd.



Over MIM Software MIM Software zet zich in ter verbetering van de patiëntenzorg door klantgerichte en innovatieve oplossingen te bieden. MIM Software biedt praktische imaging-oplossingen op het gebied van stralingsoncologie, radiologie, nucleaire geneeskunde, neuro-imaging en cardiale imaging. MIM is een besloten vennootschap die zijn producten wereldwijd verkoopt aan imaging-centra, ziekenhuizen, gespecialiseerde klinieken, onderzoeksorganisaties en farmaceutische bedrijven. Ga voor meer informatie naar www.mimsoftware.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2715090-1&h=2489033863&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2715090-1%26h%3D3144155455%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mimsoftware.com%252F%26a%3Dwww.mimsoftware.com&a=www.mimsoftware.com].



APM-OUS-363



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/926923/Sirtex_Medical_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2715090-1&h=3375632155&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2715090-1%26h%3D671650702%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F926923%252FSirtex_Medical_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F926923%252FSirtex_Medical_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F926923%2FSirtex_Medical_Logo.jpg]



CONTACT: Elizabeth Comtois, Tel.: +1 (919) 334-3786, Email: elizabeth.comtois@fleishman.com



Web site: http://www.sirtex.com/