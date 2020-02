ISE 2020: Commerciële displays van BOE ondersteunen toepassingsscenario's

AMSTERDAM, 12 februari 2020 /PRNewswire/ -- Integrated Systems Europe 2020 (ISE 2020), de meest invloedrijke, professionele AV- en systeemintegratieshow in Europa, is op 11 februari 2020 in de RAI in Amsterdam begonnen. Onder de duizenden exposanten die hun geavanceerde producten en technologieën toonden, presenteerde BOE (000725.SZ/200725.SZ) haar oplossingen voor slimme detailhandel, slim transport, slimme conferenties en andere innovatieve oplossingen, en toonde het bezoekers een gloednieuwe ervaring voor een slim leven.



De toepassing van slimme transportoplossingen in het dagelijks leven laat de charme van de technologie zien. Op ISE 2020 toonde BOE haar Smart Window, dat volledig wordt ondersteund door de geheel nieuwe technologie die automatisch de transmissie kan aanpassen aan de omgeving. Het bedrijf heeft op creatieve wijze een breed scala aan producten toegepast op transportscenario's, zoals commerciële displays die multimedia-, station- en bewerkingsinformatie in real-time weergeven en energiebesparende dubbelzijdige e-paper-displays waarop advertenties snel kunnen worden bijgewerkt, waardoor mensen kunnen profiteren van het gemak van slim transport. Tot op heden zijn de innovatieve displayproducten en -technologieën van BOE toegepast in meer dan 80% van hogesnelheidstreinen en metro's in 22 steden in China, evenals metro's in Rusland, Italië en andere landen.



Op de ISE 2020 trokken de slimme retailoplossingen van BOE veel aandacht. Met commerciële displays die traditionele gedrukte labels en posters vervangen, zoals videowanden met een dikte van slechts 0,88 mm, de smalste ter wereld, een verscheidenheid aan barschermen die geschikt zijn voor verschillende toepassingsscenario's en AI-aangedreven digitale bewegwijzering, ondersteunen de slimme retailoplossingen van BOE supermarkten en warenhuizen in combinatie met backend softwareprogramma's. Deze oplossingen maken gebruik van intelligente camera's, geavanceerde beeldherkenningstechnologie en big data-technologie, en zorgen zo niet alleen voor een echte zelfbedieningswinkelervaring door slimme aanbevelingen van producten; ze verbeteren ook de efficiëntie van het winkelbeheer door middel van schapbeheer, klantstroomanalyse en gegevensbeheersystemen.



Tijdens het evenement konden bezoekers ook praktische ervaring opdoen met de slimme conferentieoplossingen van BOE die de opkomende trend van flexibel werken, ondersteund door technologische toepassingen, vertegenwoordigen. De e-paper slimme kantooroplossing, een alternatief voor traditionele naambordjes en bewegwijzering voor vergaderruimtes bij congressen, maakt externe multi-target updates en herhaald gebruik mogelijk, waardoor het papierverbruik wordt verminderd en een efficiënte en milieuvriendelijke slimme kantooromgeving wordt gecreëerd. Bovendien maakt het moderne conferentiesysteem samenwerking en communicatie binnen en buiten de organisatie mogelijk en kan het worden ingezet in een breed aantal scenario's, zoals bijeenkomsten op kantoor en zakelijke bijeenkomsten.



In een tijdperk waarin alles met elkaar verbonden is, maakt BOE een slim leven mogelijk met haar innovatieve IoT-oplossingen door haar toonaangevende display- en sensortechnologieën toe te passen op een breed aantal scenario's, waardoor onbeperkte mogelijkheden voor de toekomst ontstaan.



