SDRPY toont, tijdens de London Exhibition, de ontwikkelingsinspanningen van Saudi-Arabië in Jemen

LONDEN, 12 februari 2020 /PRNewswire/ -- Op maandag ontving de Saoedische ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, Zijne Koninklijke Hoogheid Prince Khalid bin Bandar Al Saud, de Saoedische ambassadeur in Jemen en Supervisor-General van het Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY), Mohammed bin Saeed Al Jabir. Deze ontmoeting vond plaats in de Koninklijke Ambassade van Saoedi-Arabië in Londen.



De Saoedische ambassade in het VK opende een SDRPY-tentoonstelling waarbij de Saoedische ontwikkelingsprojecten en -initiatieven in Jemen benadrukt worden. Het King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSrelief) nam deel aan een tweede tentoonstelling over de humanitaire inspanningen van het Koninkrijk. Jemenitische inwoners van het VK, vertegenwoordigers van de Britse media, parlementsleden en functionarissen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Gemenebest (FCO - Foreign & Commonwealth Office Office) zullen gedurende een periode van drie dagen een bezoek brengen aan de tentoonstelling.



De SDRPY-tentoonstelling bevat exposities over lopende projecten op alle gebieden, om politieke-, diplomatieke- en mediavertegenwoordigers te informeren over de omvang en diversiteit van de Saoedische steun aan Jemen in zeven vitale sectoren: gezondheid, onderwijs, elektriciteit & energie, landbouw en visserij, water, transport (waaronder wegen, havens en luchthavens), alsmede de bouw en het onderhoud van residentiële en overheidsgebouwen.



Getoond worden video's van SDRPY-projecten, grafische weergave van Saoedische ondersteuning, en fotogalerijen van ontwikkelingsprojecten die de levens van Jemenieten in een reeks Jemenitische gouvernementen, positief beïnvloed hebben, die bijgedragen hebben aan het versterken van de Jemenitische nationale economie, en die de werkgelegenheid onder de Jemenitische beroepsbevolking direct en indirect verbeterd hebben. Virtual Reality (VR)-technologie toont live-beelden van activiteiten in Jemen, voorzien van uitgebreide mondelinge toelichtingen door de organisatoren van de tentoonstelling, geleverd in verschillende talen en gedrukt in tijdschriften en andere publicaties.



De agenda van de SDRPY-missie in de Britse hoofdstad omvat ontmoetingen van de SDRPY Supervisor-General en de Staatssecretaris van het Midden-Oosten, een seminar in het Policy Exchange Centre, en een bijeenkomst voor de SDRPY-missie in de Saoedische ambassade met prominente journalisten en andere belangrijke personen in het VK.



SDRPY neemt periodiek deel aan internationale fora, als een belangrijke partner voor internationale humanitaire en ontwikkelingsorganisaties. Een prominent recent voorbeeld was de SDRPY-tentoonstelling op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York in september 2019, dat gelijktijdig gehouden werd met de 74e sessie van de Algemene Vergadering van de VN.



