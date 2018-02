Heidrick & Struggles benoemt wereldwijd nieuwe Partners en Principals

Nieuwste promoties op zes continenten laten de inzet van het bedrijf voor professionele ontwikkeling van uitzonderlijk consultingtalent zien



CHICAGO, 12 februari 2018 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles [http://www.heidrick.com/] , een toonaangevende dienstverlener op het gebied van de selectie van leidinggevenden, beoordeling en ontwikkeling van leiderschap, effectiviteit van organisaties en teams, en diensten op het gebied van cultuurvorming wereldwijd, kondigt promoties aan die wereldwijd zullen resulteren in 21 nieuwe Partners en 22 nieuwe Principals.



"Deze consultants hebben allemaal een bewezen staat van dienst waar het gaat om het leveren van uitmuntende klantenservice, waarbij ze bijdragen aan de strategische groei-agenda van het bedrijf en de waarden van het bedrijf laten zien in alles wat zij doen", zei Krishnan Rajagopalan [http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Rajagopalan_Krishnan_13413], President en Chief Executive Officer, Heidrick & Struggles.



De benoemde consultants zijn gevestigd in 21 steden, in 13 landen op zes continenten.



Individuen die zijn bevorderd tot Partner in 2018:





-- Bill Bryan

[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Bryan_Bill_16705],

Partner, Financial Services Practice (New York)

-- Emma Burrows

[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Burrows_Emma_21205],

Partner, CEO & Board of Directors (Parijs)

-- Fabiana Cotrim

[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Cotrim_Fabiana_20048]

, Partner, Consumer Markets Practice (Sao Paulo)

-- Florian Delegue

[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Delegue_Florian_18768

], Partner, Industrial Practice (Parijs)

-- Jaimee Eddington

[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Eddington_Jaimee_2098

8], Partner, Financial Officers Practice (Dallas)

-- Shadi El Farr

[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/El%20Farr_Shadi_16269

], Partner, Financial Services Practice (Dubai)

-- Matt Herzberg

[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Herzberg_Matthew_2150

6], Partner, Heidrick Consulting (Huntington Beach)

-- Mark Jackson

[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Jackson_Mark_17048],

Partner, Financial Services Practice (Londen)

-- Sam John

[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/John_Samuel_18125],

Partner, Financial Officers Practice (New York)

-- David Joseph

[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Joseph_David_17472],

Partner, Industrial Practice (Londen)

-- Lauren Keefe

[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Keefe_Lauren_16495],

Partner, Consumer Markets Practice (New York)

-- Brian Klapper

[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Klapper_Brian_23264],

Partner, Heidrick Consulting (Huntington Beach)

-- Carsten Kroehl

[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Kroehl_Carsten_21711]

, Partner, Financial Services Practice (Frankfurt)

-- Lindsay Leach

[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Leach_Lindsay%20Barne

tt_10048], Partner, Global Technology & Services Practice (Boston)

-- Kristin Mehta

[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Mehta_Kristin_19434],

Partner, Consumer Markets Practice (Chicago)

-- Amy Turner

[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Turner_Amy_20240],

Partner, Heidrick Consulting (Londen)

-- Elmer Velasquez

[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Velasquez_Elmer_18015

], Partner, Global Technology & Services Practice (New York)

-- Mark Watt

[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Watt_Mark_16427],

Partner, Heidrick Consulting (Johannesburg)

-- Amanda Worthington

[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Worthington_Amanda_21

292], Partner, Consumer Markets Practice (Chicago)

-- Beau Yorke

[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Yorke_Beau_21323],

Partner, Industrial Practice (Perth)

-- Adam Zellner

[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Zellner_Adam_18323],

Partner, Information and Technology Officers Practice (Chicago)

Individuen die zijn bevorderd tot Principal in 2018:





-- Dennis Alimena, Principal, Heidrick Consulting (Huntington Beach)

-- Duygu Altuntas, Principal, Healthcare & Life Sciences, Consumer

(Istanbul)

-- Charlie Anderson, Principal, Financial Services Practice (New York)

-- Anna Aster, Principal, Financial Services Practice (New York)

-- Courtney Disston, Principal, Education, Nonprofit & Social Enterprise

Practice (Philadelphia)

-- Priya Dixit Vyas, Principal, Heidrick Consulting (Londen)

-- Sarah Driscoll, Principal, Global Technology & Services Practice

(Londen)

-- Julia Goodman, Principal, Consumer Markets Practice (Johannesburg)

-- Marianne Hill, Principal, Financial Services Practice (Johannesburg)

-- Nao Ichikawa, Principal, Financial Services Practice (Hong Kong)

-- Youri Lavoine, Principal, Industrial Practice (Tokyo)

-- Brian Lowenthal, Principal, Heidrick Consulting (Huntington Beach)

-- Adrienne Martasin, Principal, Financial Officers Practice (Los Angeles)

-- Holly McLeod, Principal, Heidrick Consulting (New York)

-- Christine Morse, Principal, Global Technology & Services Practice (San

Francisco)

-- Scott Robbin, Principal, Information & Technology Officers Practice (New

York)

-- John Rubinetti, Principal, Private Equity Practice (New York)

-- Ina Sood, Principal, Healthcare & Life Sciences Practice (Washington,

D.C.)

-- Scott Tempel, Principal, Heidrick Consulting (Huntington Beach)

-- Karthik Vedagiri, Principal, Global Technology & Services Practice

(Bangalore)

-- Sebastian Walter, Principal, Financial Services Practice (Düsseldorf)

-- Tracy Zhang, Principal, Industrial Practice (Hong Kong)

Heidrick & Struggles ontwikkelt en bevordert uitzonderlijke medewerkers om haar cliënten - enkele van de meest innovatieve en invloedrijke organisaties en leiders ter wereld - beter van dienst te kunnen zijn.



Over Heidrick & Struggles:

Heidrick & Struggles bedient de behoeften van toptalent en leiderschap van de meest toonaangevende bedrijven ter wereld, als vertrouwd adviseur bij rekrutering, beoordeling en ontwikkeling van leidinggevenden, effectiviteit van teams en organisaties, en diensten op het gebied van cultuurvorming. Heidrick & Struggles was meer dan 60 jaar geleden een pionier in de rekrutering van topmanagement. Vandaag de dag zorgt het bedrijf voor geïntegreerde leiderschapsoplossingen om onze cliënten te helpen de wereld te veranderen, één leidinggevend team tegelijk.® www.heidrick.com [http://www.heidrick.com/]



Contactpersoon Media:

Jon Harmon +1 312.496.1593

jharmon@heidrick.com [mailto:jharmon@heidrick.com]



