Merchants wereldwijd bieden exclusieve kortingen voor UnionPay-kaarthouders tijdens het Chinese Nieuwjaar

Kaarthouders kunnen extra 'rode pakketten' ontvangen bij gebruik van de UnionPay-app



SHANGHAI, 12 februari 2018 /PRNewswire/ -- Het Chinese Nieuwjaar is een van de hoogseizoenen voor internationaal toerisme geworden. Er reizen naar een schatting van de China Tourism Academy en Ctrip circa 6,5 miljoen Chinezen naar het buitenland tijdens het lentefestival en dat is een record. De internationale toeristensector streeft ernaar de reiservaringen van Chinese toeristen te verbeteren. Merchants op 22 populaire, toeristische bestemmingen buiten China beginnen met exclusieve kortingen en voordelen voor UnionPay-kaarthouders tijdens het Chinese Nieuwjaar en Chinese toeristen kunnen 'rode pakketten' krijgen wanneer ze mobiel betalen via de UnionPay-app.



Profiteer van kortingen en voordelen bij bekende merchants op 22 bestemmingen.



Het UnionPay-acceptatienetwerk is uitgebreid naar 168 landen en regio's en omvat meer dan 2,3 miljoen merchants en 1,64 miljoen geldautomaten buiten China. UnionPay International verbetert haar systeem voor speciale aanbiedingen wereldwijd om de betaalervaring van kaarthouders te verbeteren. UnionPay International slaat de handen ineen met beroemde merchants op 22 populaire bestemmingen buiten China voor kortingen tot 30% voor UnionPay-kaarthouders vóór 28 februari. Dit zijn merchants in uiteenlopende sectoren zoals verschillende soorten restaurants, accommodatie, winkels, transport en entertainment. Bovendien zijn de aanbiedingen van UnionPay de beste op de markt.



Het voorjaarsfestival heeft de top 10 dutyfree groepen, top 20 winkelmerken, top 30 warenhuizen, top 10 restaurants met Michelin-ster en de top 20 toeristische merken aangetrokken voor deelname. Omdat steeds meer toeristen een reis willen maken waarbij ze de plaatselijke levensstijl kunnen ervaren, biedt dit feest entertainment en ervaren merchants met speciale aanbiedingen voor UnionPay-kaarthouders.



Ontvang 'rode pakketten' wanneer u betaalt met UnionPay QuickPass en QR-code



De introductie van de UnionPay-app bevordert de acceptatie van de UnionPay Mobile QuickPass en betaling via de UnionPay QR-code buiten China. Voorafgaand aan het Chinese Nieuwjaar op 15 februari, zal betaling via de UnionPay QR-code, wat eerder mogelijk was in Singapore, Hongkong en Macau, tevens worden geaccepteerd in Nepal, Kenia, Djibouti, Mauritius, Vietnam en Taiwan, bij warenhuizen, supermarkten, accommodatie, restaurants en bezienswaardigheden. Daarnaast wordt de UnionPay Mobile QuickPass geaccepteerd bij circa 1 miljoen verkooppunten in 18 landen en regio's buiten China, waaronder Hongkong, Macau, Taiwan, Singapore en Australië.



Met de UnionPay-app kunnen Chinese toeristen niet alleen eenvoudig mobiel betalen, maar krijgen ze bovendien grote kortingen. Voorafgaand aan 2 maart kunnen UnionPay-kaarthouders incentives krijgen via de UnionPay-app wanneer ze betalen met UnionPay Mobile QuickPass of via de UnionPay QR-code bij specifieke merchants in Singapore, Thailand, Australië en Hongkong. Daarnaast kunnen kaarthouders de U Plan e-coupons downloaden van circa 5000 merchants in 16 landen en regio's buiten China via de UnionPay-app. Kaarthouders kunnen de e-coupons vervolgens laten zien, betalen met hun UnionPay-kaart en profiteren van kortingen bij deze winkels.



CONTACT: Agnes Hou, houlingwei@unionpayintl.com, +86-21-2026-5843