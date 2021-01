Ignace Meuwissen wordt partner van De Rijkste Belgen

BRUSSELS, 12 januari 2021 /PRNewswire/ -- De Rijkste Belgen [http://www.derijkstebelgen.be/], gekend als belangrijkste communicatie kanaal over grote vermogens in België, krijgt na 22 jaar een partner. Ignace Meuwissen & Naomi El Haimer [https://derijkstebelgen.be/vermogende/ignace-meuwissen] stappen in als partner in De Rijkste Belgen [file://10.86.178.61/Users/friendsd4east/Downloads/De%20Rijkste%20Belgen]. Beiden hebben onlangs hun bedrijf verkocht en zijn gekend als gatekeepers van Oost-Europese investeerders in luxe vastgoed. Meuwissen en El Haimer zijn ook de Founders van de website Property4East die luxe vastgoed aanbiedt. Beiden zijn er van overtuigd dat De Rijkste Belgen [http://www.derijkstebelgen.be/] in België het belangrijkste communicatie kanaal is binnen het segment dat hun werkgebied is. De website brengt niet alleen een dagelijks bijgewerkt overzicht van de 650 Rijkste Belgen. Elke dag vertrekken er ook één of meer nieuwsbrieven naar een gemotiveerde doelgroep van lezers. Die nieuwsbrief brengt cijfermatig correct financieel nieuws afgewisseld met nieuws uit de leefwereld van De Rijkste Belgen [http://www.derijkstebelgen.be/]. Op die manier brengt de redactie van De Rijkste Belgen [http://www.derijkstebelgen.be/] dagelijks de economische skyline van België in kaart.



Het partnerschap is gebaseerd op een strategische uitvalsbasis. Volgens Meuwissen bestaat er geen beter kanaal om deze doelgroep te bereiken, al is het niet de bedoeling De Rijkste Belgen [http://www.derijkstebelgen.be/] om te vormen naar een vastgoed of commerciële website. Het informatieve hart van de website blijft behouden. De planning van de nieuwe partners bestaat er in De Rijkste Belgen [http://www.derijkstebelgen.be/] te ontwikkelen als een volwaardige communicatie partner in het hoger segment van vastgoed evenals aanverwante artikelen in het luxesegment. Op termijn zal de website commercieel stapsgewijs uitgebouwd worden, maar met het behoud van de dagelijkse inhoud zoals die nu wordt gecoördineerd door Ludwig Verduyn. Naomi El Haimer [https://www.naomielhaimer.com/], Founder van Panther Journal, een 6 maandelijks magazine gespecialiseerd in luxe vastgoed in Oost- Europa, bekijkt de mogelijkheden om De Rijkste Belgen [http://www.derijkstebelgen.be/] jaarlijks in een tijdschrift te publiceren al dan niet gekoppeld aan een event.



Over de transactie waarde zijn geen details bekend gemaakt. Finaliteit is dat De Rijkste Belgen [http://www.derijkstebelgen.be/] in de toekomst eigendom is van beide partijen. Het is daarbij niet uitgesloten dat een nieuwe partner op een gegeven moment de volledige controle zal verwerven.



Voor informatie: A. Satarova, +41 79 157 56 35