Fastned groeit in vierde kwartaal 110%

Omzet snellaadbedrijf in laatste kwartaal van 2017 met ruim 15% per maand gegroeid



Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016, zijn de afzet, omzet en het aantal klanten van Fastned in het vierde kwartaal van 2017 opnieuw sterk toegenomen. Dit ondanks het feit dat automakers zoals Hyundai en Opel nog altijd onvoldoende elektrische auto's kunnen leveren om aan de sterk gestegen marktvraag te voldoen.





- Afzet: 362.498 kWh (+115%)

- Omzet: EUR 170.960 (+110%)

- Aantal actieve klanten: 6.278 (+98%)





Highlights:





- Er waren eind 2017 ongeveer 20.000 volledig elektrische auto's in Nederland. Dit

is een toename van 54% ten opzichte van een jaar daarvoor. Fastned groeide dus ruim

twee keer sneller dan de markt.

- Tien Fastned snellaadstations passeerden het operationeel break-even punt. Dit

betekent dat de operationele kosten van die stations worden gedekt met de daar

gegenereerde inkomsten.

- Fastned legde tot twee keer toe de vraag aan de rechter voor of benzinestations ook

stroom mogen gaan verkopen op verzorgingsplaatsen waar al een laadstation is of komt.

In beide gevallen werd de zaak door de bestuursrechter helaas niet inhoudelijk

behandeld. Fastned gaat in hoger beroep.

- Begin december haalde Fastned in 10 dagen 12,3 miljoen euro op door middel van de

uitgifte van obligaties.

- Fastned introduceerde als eerste in de wereld Autocharge waarbij klanten na het

inpluggen van de stekker direct kunnen laden zonder het gebruik van een laadpas.





Bekijk hier [https://fastned.nl/nl/investeren/investor-relations ] de Fastned Q4 cijfers en bijbehorende grafiek.



Noot: bovenstaande cijfers zijn nog niet gecontroleerd door de accountant. De gecontroleerde jaarcijfers zullen in maart worden gepubliceerd.



Algemene informatie Fastned



Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto's snel kunnen laden. De stations worden gebouwd op A-locaties langs de snelweg en in steden, waar elektrische auto's in gemiddeld 20 minuten kunnen opladen. Hiermee wil Fastned de elektrische rijder de vrijheid geven om straks door heel Europa te kunnen rijden. Momenteel heeft Fastned 63 snellaadstations operationeel in Nederland. Daarnaast werkt Fastned aan uitbreiding van haar netwerk naar de rest van Europa. Er wordt actief gewerkt aan snellaadstations in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België. Fastned is genoteerd aan de Nxchange effectenbeurs.



De realisatie van een Europees netwerk van snellaadstations door Fastned speelt in op de snelle ontwikkeling van elektrisch rijden. Fabrikanten zoals Tesla, Audi, Volvo, Aston Martin, BMW, Nissan, Mitsubishi, Porsche, Volkswagen, Mercedes, Ford, General Motors en Renault en andere fabrikanten investeren miljarden in de ontwikkeling en productie van deze auto's. Het aantal elektrische auto's op de weg groeit steeds sneller en daarmee groeit de vraag naar kwalitatieve laadinfrastructuur. Fastned speelt in op deze ontwikkeling en bouwt nu aan de duurzame tankstations van morgen. Mede-oprichter Michiel Langezaal: "Wij zijn de Shell van de toekomst, alleen onze bronnen zijn zon en wind."



http://www.fastned.nl



