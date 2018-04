Hoorne Vastgoed en De Nijs ontwikkelen 150 woningen in Heerhugowaard

24 april 2018 – In Heerhugowaard ontwikkelt Hoorne Vastgoed samen met M.J. de Nijs Projectontwikkeling 150 grondgebonden woningen in de vrije sector. Dat gebeurt in de nieuwe wijk De Draai in Heerhugowaard. De eerste 27 woningen zijn recent in de verkoop gegaan. De oplevering vindt naar verwachting in het derde kwartaal van 2019 plaats. Behalve 150 woningen omvat het project ook een Vomar Voordeelmarkt van 1800 vierkante meter en aanvullende commerciële ruimtes met daar boven 60 appartementen.



De Draai wordt in het noordoosten van Heerhugowaard ontwikkeld. Er komen in totaal 2700 woningen. Daarvan zijn er inmiddels circa 400 gerealiseerd. Het gebied krijgt een groene en dorpse uitstraling.



Hoorne Vastgoed en M.J. de Nijs Projectontwikkeling nemen in De Draai de ontwikkeling van 150 grondgebonden woningen voor hun rekening. Bij de start van de verkoop van de eerste 27 woningen bleek dat de belangstelling groot is. Het betreft 16 twee-onder-een kap woningen (waarvan tien aan water gelegen), acht eengezinswoningen en drie vrijstaande woningen met garage. Ze zijn allemaal voorzien van zonnepanelen en vloerverwarming op de begane grond. De bouw begint in het vierde kwartaal van dit jaar.



De plannen voor de 123 resterende woningen, de Vomar Voordeelmarkt, commerciële ruimtes en appartementen worden de komende tijd door Hoorne Vastgoed en M.J. de Nijs Projectontwikkeling verder uitgewerkt.