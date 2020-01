300 lezers in Den Haag lezen tegelijkertijd de Leedvermaak trilogie

Judith Herzberg schreef Leedvermaak (1982), Rijgdraad (1995) en Simon (2001). Deze geroemde theatertrilogie is in Nederland in een regie van Eric de Vroedt voor het eerst, in zijn geheel te zien. Leedvermaak en Rijgdraad zijn mijlpalen uit de twintigste eeuw, beide bovendien succesvol verfilmd door Frans Weisz. Simon is in Nederland nog niet eerder opgevoerd.



Het Nationale Theater pakt groots uit rondom de Leedvermaak trilogie in het jaar waarin we 75 jaar bevrijding vieren. Naast de marathonvoorstelling organiseren verschillende afdelingen bij Het Nationale Theater diverse programma’s.



Haagse huiskamers gezocht



één van die programma’s is ‘Lezen met Het Nationale Theater XL: Leedvermaak trilogie’. 300 lezers in Den Haag lezen in groepjes tegelijkertijd het script op verschillende locaties in de stad. In bibliotheken, in verschillende ruimtes van Het Nationale Theater en in 25 huiskamers. Het Nationale Theater is daarom op zoek naar huiskamers die hun deuren open willen zetten en een groepje lezers twee leesavonden thuis willen ontvangen. Nadat alle lezers in twee avonden het script hebben gelezen, bezoeken zij gezamenlijk de marathonvoorstelling in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag op zondagmiddag 10 mei 2020.



Theaterteksten komen tot leven



Theaterteksten komen tot leven met ‘Lezen met Het Nationale Theater’. Samen met een groep theaterliefhebbers wordt in huis bij Het Nationale Theater, in huiskamers in de stad en in de bibliotheekfilialen de theatertekst gelezen onder deskundige begeleiding waardoor diepere lagen in de tekst ontdekt worden. De teksten van Judith Herzberg zijn scherp, oergeestig en raak.



Het programma



Lezen met Het Nationale Theater bestaat uit vier onderdelen. Op woensdagavond 22 april en woensdagavond 29 april worden de teksten gelezen, op zondag 10 mei is de matineevoorstelling die alle lezers tegelijk gaan bezoeken en de vierde bijeenkomst op woensdag 13 mei is de afsluiting met een nagesprek waarbij ervaringen uitgewisseld kunnen worden (de deelnemende huiskamers kunnen deze data naar eigen wens aanpassen).



Meld je aan!



Lijkt het jou leuk om mee te doen aan dit grote leesproject, je huiskamer ervoor open te stellen en samen met alle andere lezers de voorstelling te bezoeken? Meld je dan aan! Kijk op www.hnt.nl/lezenmet voor meer informatie en aanmelden.



Lancering boek door Uitgeverij De Harmonie



Naast het feit dat de Leedvermaak trilogie voor het eerst in zijn geheel te zien zal zijn, zijn de drie toneelstukken nu ook voor het eerst gebundeld uitgebracht door Uitgeverij De Harmonie. Dinsdag 28 januari 2020 is er een feestelijke presentatie van het boek en de theatermarathon bij Het Nationale Theater, waarbij het eerste exemplaar van het boek zal worden overhandigd en de cast van de Leedvermaak trilogie een passage uit het boek zal lezen.



‘Lezen met Het Nationale Theater XL: Leedvermaak trilogie’ is mogelijk gemaakt met de steun van Provincie Zuid Holland.