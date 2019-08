RDW start met nieuw kenteken

19 augustus 2019 - In Amsterdam-Duivendrecht heeft de RDW tijdens een persevenement het kenteken G-001-BB afgegeven. De Duitse autofabrikant BMW stelde een elektrische personenauto beschikbaar om het eerste kenteken met de nieuwe cijferlettercombinatie te dragen. De afgifte betekent traditiegetrouw het startsignaal voor de nieuwe kentekencombinatie voor personenauto’s.



Tijdens het evenement werd aandacht besteed aan de noodzaak van duurzaamheid en veiligheid op de weg en de cruciale rol van kentekens daarin. De kentekens zijn namelijk onlosmakelijk verbonden met voertuigen, toelating tot het systeem maar ook met het begrenzen van gedrag van weggebruikers. Denk aan het achterhalen van ‘doorrijders’, bekeuren van roekeloos rijgedrag en controle op afgekeurde voertuigen.



Minder CO2-uitstoot



Het eerste kenteken uit de nieuwe kentekenserie gaat altijd gepaard met het beschikbaar stellen van een personenauto voor een goed doel. Dat de keuze op een elektrisch voertuig is gevallen is niet zonder reden, zegt RDW-directeur Ab van Ravestein: “We zetten ons in voor minimaal 85% minder CO2-uitstoot in 2050 door verduurzaming van het wegverkeer aan te moedigen. Dat begint met zelf letterlijk het goede voorbeeld te geven.” Natuurmonumenten mag als goede doel de auto met het eerste kenteken met de nieuwe kentekencombinatie in ontvangst nemen.



Ruim 2,7 miljoen afgiftes



Het kenteken G-001-BB is het eerste in de tiende serie waaruit ongeveer 2,7 miljoen kentekenafgiftes worden gedaan. In 2015 werd de negende kentekencombinatie geïntroduceerd met het kenteken GB-001-B. De auto met het eerste kenteken ging toen naar stichting Het Vergeten Kind.