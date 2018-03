Nieuwe Reclamecode zuigelingenvoeding van kracht

De Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD) is verheugd dat de Reclamecode Zuigelingenvoeding in de Nederlandse Reclame Code is opgenomen. Met deze nieuwe stap wordt de gedragscode reclame zuigelingenvoeding, die de VNFKD sinds juli 2016 hanteert, algemeen bindend.



De Gedragscode reclame zuigelingenvoeding biedt handvatten voor informatie en reclame-uitingen over zuigelingenvoeding naar consumenten en is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving. De Gedragscode wordt preventief getoetst door de Keuringsraad KOAG/KAG.



De VNFKD is een voorstander van zelfregulering en heeft daarom aan de Stichting Reclamecode (SRC) gevraagd om het toetsingskader, zoals dat volgens de Gedragscode in de preventieve toetsing wordt gehanteerd, gelijk te trekken met het (repressieve) toetsingskader zoals dat door de SRC wordt gehanteerd. Daartoe dient de nieuwe Reclamecode zuigelingenvoeding.



De producenten, verenigd in de VNFKD, streven er naar ouders zo goed mogelijk te informeren over hun producten voor baby’s en kinderen. De VNFKD wil met de inzet van de Gedragscode en met de nieuwe Reclamecode zuigelingenvoeding ondersteuning bieden aan de vraag welke informatie wel en niet is toegestaan in de communicatie over zuigelingenvoeding naar consumenten.



Samen met haar stakeholders inventariseert de VNFKD ook de mogelijkheid voor gedragscodes voor andere categorieën van kindervoeding, zoals peutermelk.



Over de Vereniging Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD)



De VNFKD behartigt de belangen van de bij haar aangesloten lidbedrijven op het terrein van kinder- en dieetvoeding. Kinder- en dieetvoeding omvat producten zoals zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding, babyvoeding, medische voedingen (dieetvoeding voor medisch gebruik), producten voor gewichtsbeheersing en sportvoeding.



Over de Keuringsraad KOAG/KAG



De Keuringsraad KOAG/KAG is een goedkeuringsinstantie op basis van zelfregulering. De Keuringsraad heeft een jarenlange expertise opgebouwd in het preventief beoordelen van reclame-uitingen en gezondheidsclaims en medische claims.