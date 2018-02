Start campagne ‘Geef (prenten)boek cadeau’ bij Alles is gezondheid

Op 7 februari 2018 vindt de landelijke conferentie Alles is gezondheid plaats in Amersfoort https://www.aig2018.nl/ . Op deze dag gaat staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) in op het preventiebeleid en een preventieakkoord. Ook vindt de lancering plaats van de Gids Gezonde Leefomgeving, verschijnt de handreiking ‘Taal is van Levensbelang’ en klinkt het startschot voor de campagne ‘Geef een (prenten)boek cadeau’.



Het kabinet Rutte-III trekt in vier jaar 170 miljoen euro uit voor preventie en gezondheidsbevordering. Een van de ambities is het sluiten van een nationaal preventieakkoord. Tijdens de conferentie gaat Paul Blokhuis (VWS) in op zijn beleidsprioriteiten en hoe hij met een groot aantal partijen een akkoord wil sluiten over thema´s roken, alcohol en overgewicht.



Met de nieuwe Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Bij ruimtelijke planvorming zal rekening moeten worden gehouden met de gezondheid. De te lanceren site Gids Gezonde Leefomgeving bevat informatie, ruimtelijke data, instrumenten, praktijkvoorbeelden en werkvormen voor iedereen die aan de slag wil met het gezonder inrichten van de leefomgeving.



Met het initiatief ´Geef een (prenten)boek cadeau´, bundelen vele landelijke organisaties hun krachten om alle kinderen in Nederland te laten opgroeien tussen de boeken. Op 7 februari start de campagne die ernaar streeft om 1 miljoen kinderen binnen 3 jaar te voorzien van een (prenten)boek, om het (voor)lezen te stimuleren. Dat gebeurt door jaarlijks een klassiek jeugdboek en prentenboek ter beschikking te stellen voor slechts twee euro. Dit uitverkoren boeken voor 2018 zijn: ‘Ronja de roversdochter’ van Astrid Lindgren en ‘Raad eens hoeveel ik van je hou’ van Sam McBratney en Anita Jeram. Kinderen van de Prins Willem Alexanderschool uit Amersfoort hebben de primeur en nemen de boeken als eerste feestelijk in ontvangst.



Vanuit de Alliantie gezondheid en geletterdheid verschijnt de handreiking ‘Taal is van Levensbelang’. Dit is een publicatie met 16 praktijkvoorbeelden van alliantiepartners die ieder op eigen wijze laaggeletterdheid aanpakken. De lancering valt midden in de themaweek ‘Gezondheid’ van Stichting Lezen & Schrijven die (meer) besef wil creëren dat laaggeletterdheid een risicofactor is voor de gezondheid.



