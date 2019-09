Cordaid en partners luiden noodklok om vluchtelingencrisis op Antillen

Hulporganisatie Cordaid heeft vertegenwoordigers van de Nederlandse Antillen en de Nederlandse overheid uitgenodigd om tijdens een drietal bijeenkomsten in gesprek te gaan over de Venezolaanse vluchtelingencrisis op Aruba, Bonaire en Curaçao (ABC eilanden). Cordaid hoopt op meer aandacht voor deze prangende kwestie en op een doorbraak voor de vluchtelingen.



Inmiddels hebben meer dan 4 miljoen Venezolanen de barre omstandigheden in hun thuisland achter zich gelaten. In veel gevallen zijn zij in buurlanden in een situatie terechtgekomen die nauwelijks beter is.



Vluchtelingencrisis



Deze vluchtelingencrisis heeft direct gevolgen voor de andere landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, met name voor de ABC-eilanden, gelegen op enkele tientallen kilometers van Venezuela.



De ramp raakt verantwoordelijkheden en activiteiten van meerdere Nederlandse overheden en organisaties. Daarom grijpt Cordaid het bezoek van enkele partners van de eilanden aan om een gesprekken te organiseren.



Veiligheid, mensenrechten en hulpverlening



De gesprekken moeten tot doel hebben verschillende analyses met elkaar te delen en elkaar bij te praten over activiteiten op het gebied van veiligheid, bescherming, mensenrechten en humanitaire hulpverlening.



Onder de deelnemers bevinden zich direct betrokkenen, experts en gezaghebbenden die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een betere situatie voor Venezolaanse vluchtelingen op Nederlandse grondgebied.



Vergeten crisis



Hoewel de vluchtelingen zich bevinden op Nederlands grondgebied, speelt de crisis zich af buiten het gezichtsveld van een groot deel van de Nederlandse bevolking. De situatie op de eilanden dreigt dan ook in de vergetelheid te raken. Om dit te voorkomen doet Cordaid een beroep op de Nederlandse pers om in contact te komen met de vertegenwoordigers van de Antillen om aan de hand van interviews over de actuele situatie het publiek op de hoogte te stellen.



Bijeenkomsten



Wilt u een van deze bijeenkomsten bijwonen of in contact komen met Cordaid en haar partners uit de Antillen in de periode 20-25 september? Neem dan contact met ons op.



Cordaid-Vastenactie bijeenkomst ‘Share the Journey’



Vrijdag 20 september



Stadsklooster San Damiano in ‘s-Hertogenbosch



Van 11.00 uur tot 16.00 uur



Cordaid-KUNO Rondetafelgesprek



Maandag 23 september



The Hague Humanity Hub in Den Haag



Dit is een besloten bijeenkomst



Cordaid-FMS-Partos-OneWorld Event over de Toekomst van Migratie en Ontwikkeling



Dinsdag 24 september



Migratie Museum in Den Haag



Van 13:30 tot 17:00 uur



Woensdag 25 september



Bilaterale afspraken in Den Haag