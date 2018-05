Online.nl lost ‘compleet’ belofte nogmaals in

“Hou je van compleet? Dan krijg je compleet!” Die boodschap laat Online.nl volop in de media horen. Die belofte lost de provider deze maand wederom in. Er worden namelijk twee Disney kanalen aan de pakketten toegevoegd. Bovendien hebben klanten al een paar weken toegang tot een videotheek met gratis Europese topfilms.



“In een compleet familiepakket mogen Disney zenders niet ontbreken., want Disney is synoniem voor familieplezier. Niet alleen voor kinderen, want ook mensen die al wat ouder zijn kunnen zich met de zender vermaken. Al was het maar uit jeugdsentiment! Disney Channel en Disney Junior zijn vanaf 15 mei dan ook te zien bij Online.nl. Disney Channel wordt onderdeel van het basis zenderpakket. Klanten met jongere kinderen kunnen terecht bij Disney Junior, dat wordt opgenomen in Entertainment HD.”



Hoewel de Disney-zenders het predicaat ‘premium’ verdienen, verandert er niets aan de prijs van de abonnementen. Martens: “Die blijft op hetzelfde, lage niveau. Daarmee is ons aanbod weer concurrerender geworden. Overigens hebben we eerder deze maand ook een videotheek met Europese topfilms geopend: Online.nl Films. Daarmee kijken klanten gratis, on demand en zonder enige beperking naar de beste Europese filmhuisfilms. Op tv en, als ze onze TV app downloaden, onderweg. Een mooi initiatief – culturele verdieping aanbieden hoort ook bij compleet zijn - dat we samen met partner Film Europe werkelijkheid hebben gemaakt.”



Over Online.nl



Online.nl is een merk van de M7 Group S.A., de Europese aanbieder van televisie, internet en beldiensten voor B2C en B2B. Met de merken Online.nl en CanalDigitaal in Nederland, TV Vlaanderen en TéléSAT in België, AustriaSAT en HD Austria in Oostenrijk en Skylink in Tsjechië en Slowakije, bedient zij ruim 3 miljoen klanten.



www.online.nl