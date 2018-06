1.000 auto’s van start in grootste rally ter wereld

Een bizarre road trip van 2.500 kilometer door 8 landen in 5 dagen. The Carbage run wordt komende zomer voor de 10e keer gereden. Om dit jubileum te vieren gaan er voor één keer maar liefst 1.000 auto’s van start. Allemaal auto’s die niet meer dan 500 euro kosten en uniek zijn uitgedost.



Van 64 naar 1.000 auto’s



In 2008 verscheen het affiche voor de allereerste editie van the Carbage run: een rally door Europa in oude barrels. In de zomer van 2009 was het zover en schreven 64 teams geschiedenis door mee te doen aan deze road trip door 10 landen. De toon was gezet en Carbage run bleek een hype. Inmiddels worden er allerlei edities van dit evenement georganiseerd in verschillende landen. Maar het begon allemaal met die ene zomer editie in 2009. Op 1 juli is het tijd voor de 10e zomer editie en dat wordt gevierd.



Carbage run



Je koopt een auto van minimaal 20 jaar oud voor maximaal 500 Euro. Die auto pimp je vervolgens op een zo origineel mogelijke manier. Daarmee rij je 5 dagen door Europa en onderweg beleef je bizarre avonturen. Dat is Carbage run.



Uitverkocht



Er is gebleken dat er duizenden mensen zijn die dit leuk vinden. Alle edities van the Carbage run zijn steevast uitverkocht. Normaal gesproken kunnen er maximaal 500 auto’s meedoen en ontstaan er wachtlijsten die nog een keer zo groot zijn. Nu de 10e zomer editie gereden wordt, kunnen er éénmalig 1.000 auto’s meedoen. Vorig jaar september ging de inschrijving open en binnen 24 uur was het maximum van 1.000 auto’s bereikt. Daarmee komt het aantal deelnemers op een slordige 3.200 personen. Het bleek een uitdaging om de inschrijving tijdig te sluiten want het zijn er zelfs nog iets meer geworden.



Camping van 80.000 m2



Carbage run is niet alleen een rally maar een reizend circus dat elke avond in een ander land een camping opbouwt. Hier slapen elke nacht maar liefst 3.000 mensen op een terrein dat net zo groot is als 16 voetbalvelden. De eerste camping wordt opgebouwd in het Drentse Emmen op 1 juli. Daar vertrekken de deelnemers op maandag 2 juli.



Start in Emmen



Op 1 juli verzamelen alle deelnemers zich bij de Grote Rietplas in Emmen, het terrein waar ook het jaarlijkse Retropop festival wordt gehouden. De auto’s komen aan tussen 14.00 en 19.00 uur. Daar worden ze gekeurd en kunnen de deelnemers overnachten. Maandag 2 juli om 8.00 uur gaat de rally van start richting het Oostblok. Na een vijfdaagse route door 8 landen finishen de team op vrijdag 6 juli in Slovenië.