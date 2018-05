Persuitnodiging: ‘Nederland Waterstofland’

Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen. Fossiele brandstoffen maken plaats voor onder meer wind- en zonne-energie. Maar hoe zorgen we dat energie altijd op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar is? Groene waterstof -gemaakt van water en van duurzaam opgewekte elektriciteit- is daarvoor een belangrijke oplossing. Juist Nederland heeft hiervoor – met zijn innovatiekracht, gasnetten en sterke bedrijven – de perfecte uitgangspositie. Met name ook voor Noord-Nederland biedt het economische kansen na het stoppen van de gaswinning.



Minister Wiebes



Over de rol die waterstof kan spelen binnen het komende Klimaatakkoord organiseren Netbeheer Nederland, TKI Nieuw Gas en VNO-NCW op 1 juni in de middag een grote conferentie onder de titel ‘Nederland Waterstofland’. Vele spelers die nu onderhandelen over het klimaatakkoord – zoals Minister Eric Wiebes – geven acte de presence en geven hun visie op de rol van waterstof. Sprekers zijn verder o.a. Marc van der Linden (Netbeheer Nederland), Hans de Boer (VNO-NCW), Ingrid Thijssen (Alliander), diverse Tweede Kamerleden, Prof. Ad van Wijk (TU Delft) en ceo’s van verschillende kleine en grote bedrijven.



Nog enkele plekken vrij voor pers!



De conferentie zit inmiddels met zo’n 300 bezoekers helemaal vol. Voor (vak)pers hebben wij nog enkele plaatsen beschikbaar. Toewijzing gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Aanmelden kan via: scherrenburg@vnoncw-mkb.nl. Voor meer informatie: Edwin van Scherrenburg, VNO-NCW, 06-30417005.



Details:



Datum: Vrijdag 01 Juni 2018 vanaf 13.15 uur



Locatie: De 'Malietoren' - Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag



Kosten: Deelname is kosteloos, wel aanmelden!



Meer informatie op: https://www.vno-ncw.nl/agenda/conferentie-nederland-waterstofland-op-1-juni-2018