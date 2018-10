Aanvoer van bouwgrondstoffen via de Rijn valt droog

Volgens de NVLB zal de bouwindustrie er rekening mee moeten houden dat de continuïteit van het bouwproces op korte termijn ernstig in gevaar dreigt te komen nu de aanvoer van bouwgrondstoffen via de Rijn stagneert en het transport naar de losplaatsen in Nederland niet meer gegarandeerd kan worden.

De waterstand op de Rijn daalt de komende dagen richting een kritieke grens, waarbij minder grind- en zandvaart de ondiepte bij Kaub en Maxau kan passeren. Hierdoor worden laadplaatsen aan de Rijn onbereikbaar. Ook de scheepvaart op de Ruhr, Neder-Rijn, Waal en de IJssel ondervindt grote hinder door de lage waterstand.

De aanvoer van bouwgrondstoffen via de Rijn, alsook via de IJssel kan de komende weken mogelijk geheel stil komen te vallen door de extreem lage waterstand op de Rijn.

Elwis.de, de databank van de Duitse vaarwegbeheerder WSV, geeft vanmorgen voor Pegel Kaub een waterstand aan van 42 cm. Na een lichte stijging wordt tegen het einde van deze week een waterstand van 35 cm voorspeld. Bij die waterstand of lager houdt het vrijwel op voor de grind- en zandvaart. De lange termijn vooruitzichten zijn, zeker met de winter op komst, erg onvoorspelbaar.

De bouwindustrie zal er rekening mee moeten houden dat de continuïteit van het bouwproces op korte termijn nu wel ernstig in gevaar kan gaan komen, als de aanvoer van bouwgrondstoffen via de Rijn stagneert en het transport naar de losplaatsen in Nederland niet meer gegarandeerd kan worden. Door het lage water is ook nu al een schaarste aan vervoersruimte, omdat er meer schepen nodig zijn voor dezelfde hoeveelheid. Alternatieve aanvoer via het spoor en de weg zijn waar mogelijk al benut en kunnen door de beperkte beschikbaarheid van die transportmiddelen niet verder worden ingezet.